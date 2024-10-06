Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da önem taşıyan yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini kesintisiz sürdürürken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine gittiğini belirleyerek önlem aldı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.

Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgi adli makamlara iletildi.

YASADIŞI BAHİS SİTELERİ

Bu kapsamda, "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.

3 binden fazla sanal POS'a kapatma

Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemi yapıldı, bunlardan temin edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum adli makamlara iletildi.

Geçen yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl da güvenlik ve adli birimlerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu'nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulması sağlandı.

Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara aktarıldı.

Milli Piyango da sitelere önlem aldı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından da illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.

Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.

Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13'ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlandı.

Yeni suç duyurusu hazırlığı

MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül döneminde de erişim engeli getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir suç duyurusunda da bulunulacak.

"Vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadeleye kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeni bakımından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, "Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor." dedi.

Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor."

"Tümüyle engellemeye kararlıyız"

Suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlayana kadar söz konusu tüm adli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını dile getiren Şimşek, "Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde uygulamadaki sorunları çözecek, mali suçları asgari düzeye indirecek yeni tedbirler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu amaçla konunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir mücadele konsepti üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Finansal kuruluşlar üzerine düşeni yapmalı"

Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik önemde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sebeple MASAK, yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracak. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek. Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor."