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Şimşek'ten hayat pahalılığı ve refah artışı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, politikalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

30 Haziran 2025 | 15:44
Şimşek'ten hayat pahalılığı ve refah artışı mesajı

Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı, mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İş gücündeki gelişmelere değinen Şimşek, "Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor." değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, fiyat istikrarının kısa vadeli etkilerine rağmen, sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşulu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Programımız sayesinde, güçlenen makro finansal istikrar ve sürdürülebilir cari açık dezenflasyona katkı sağlıyor. Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, politikalarımıza devam ediyoruz."

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Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
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Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
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