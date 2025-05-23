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Şimşek: Ülkemize duyulan yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık tahvil ihracıyla ilgili, "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir." dedi.

23 Mayıs 2025 | 11:38
Şimşek: Ülkemize duyulan yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor

Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yatırımcıların Türkiye'ye duydukları güvene dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir. Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir."

‘Eximbank, tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisini sağladı’

Şimşek, Türk Eximbank'ın sağladığı yeni kaynağa da değinerek, "Eximbank, tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisiyle, 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
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