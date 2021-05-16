Yerli e-ticaret markası olarak 2008’de doğan Sinoz, bu yıl 200 milyon TL ciro hedefliyor. 2021’i ihracat yılı ilan eden Sinoz’un CEO’su Yasin Çörekçi, “Beş yılda tüm ülkelere ihracat yapar hale gelerek, dünyaca ünlü bir kozmetik markası olmak istiyoruz” diyor.

02-15 Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Yüzde 100 yerli sermayeyle 2008’de kurulan Sinoz Kozmetik, 2016’dan bu yana her yılı yüzde 100 büyüyerek ve ürün çeşitliliğini artırarak kapatıyor. Sinoz; 2021 için de hedeflerini büyütmüş durumda.

PANDEMİDE ÜÇ KAT BÜYÜDÜ

Sinoz, 2020’yi üç kat büyüme ve 100 milyon TL ciroyla kapattı. Sinoz CEO’su Yasin Çörekçi, “Diji-talleşmeyi iş modelimize dâhil ederek, bu alana yatırım yaparak ve e-ticaretteki 13 yıllık tecrübemizle başarılarımızı artırdık” diyor.

Çörekçi, pandemide dijitalleşme çalışmalarının da etkisiyle yatırım teklifleri aldıkları bilgisini de veriyor. Cironun ve kârın çoğunu AR-GE, yeni ürün, dijital altyapı ve lojistik çalışmalarına ayıran Sinoz’un 2021 hedefi ise 200 milyon TL ciroya ulaşmak.

PERAKENDEYE GİREBİLİR

Sinoz’un başlıca kategorileri arasında; leke karşıtı seriler, yüz, vücut ve saç bakım serileri ile aksesuar grubu ürünleri var. Bu yıl ürün gamına köpük sabunu ekleyecek olan şirket; saç bakım yağı, maskesi, kremi ve sütü ile doğal gül suyu üzerine de çalışıyor.

Satışlarının çoğunu sinoz.com.tr’den gerçekleştiren şirketin; Trendyol, Hepsiburada, Morhipo, Gittigidiyor, N11 ve Çiçeksepeti’nde mağazası bulunuyor. Ancak şirket, teklifleri ve

müşteri dönüşlerini de dikkate alarak perakende noktalarında yer almayı da değerlendiriyor.

K. AFRİKA, BALKANLAR, EMEA

2021’de ihracat çalışmalarına hız veren Sinoz, beş yılda tüm ülkelere ihracat yapmayı hedefliyor. Cironun yüzde 10’unu ihracattan elde eden şirket; 2016’da Amsterdam’da kurulan, 3 bin metrekare deposu ve 50’ye yakın çalışanı olan Fark Cosmetica B.V ile Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere dağıtım ve sevkiyat yapıyor.

Amsterdam’daki depoda bu yıl 10 milyon TL’lik lojistik yatırımını hayata geçirdiklerine değinen Yasin Çörekçi, Fark Cosmetica B.V’de yıl sonunda 10 milyon Euro ciro hedeflediklerini kaydediyor.

Hollanda, Almanya, Belçika ve İsviçre; Sinoz’un Avrupa ülkeleri arasındaki en önemli ihracat pazarları. 2021’de ihracatta vites büyütecek olan şirket, Uzakdoğu ülkeleriyle distribütörlük anlaşmaları yaptı.

Yakında İran, Afganistan, Fas ve Tunus’a ihracata başlayacaklarının altını çizen Yasin Çörekçi; rotada Kuzey Afrika, Balkanlar, EMEA bölgesi olduğunu aktarıyor.

Bu yıl Dubai’de şirket kurmayı planladıklarını kaydeden Çörekçi, “2021’de yurtdışında kuracağımız şirketler ve lojistik yatırımları için 5 milyon TL bütçemiz var. Hedefimiz; Türkiye’den dünyaca ünlü bir kozmetik markası çıkartmak” diye konuşuyor.

“HALKA ARZ PLANLIYORUZ”

“Mart ayında bütçesi 10 milyon TL’yi aşan bir reklam kampanyasına imza attık ve 30 milyon TL’lik yatırımla yeni bir ofis satın aldık. 5 milyon TL’nin üzerinde yatırımla geliştirdiğimiz lojistik altyapımızla 33 ilde, 60’ın üzerinde cep depoyla hızlı teslimat sağlıyoruz.

2021’de 81 ilde cep depoları aracılığıyla aynı gün teslimatı kendi lojistik ekiplerimizle sağlayacağız. Ayrıca halka arza ılımlı bakıyor, 2021’in ikinci yarısında halka arza başvurmayı hedefliyoruz.”