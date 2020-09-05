Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2’si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2’si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirterek, "Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu...
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 881 bine geriledi....
19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 1,3 azaldı. Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip...
Hong Kong'un en zengin adamı Li Ka-shing video konferans uygulaması Zoom'a yaptığı yatırımlarla bir günde 3,2 milyar dolar elde etti....
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 99 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak. MAPEG'in...
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, ‘yüzde 100 karbon nötr’ projesine yatırım yaptı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre,...
Koronavirüs pandemisi, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taşınma hareketini ciddi anlamda etkiledi. Geçen yıl İstanbul Avrupa Yakası’nda 352 bini aşan toplam taşınma...
"Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu"na göre, 2019 yılının ilk yarısında toplam 505 bin olan konut satışı, 2020 yılının aynı...
İzmirli kadın girişimci, evinin 3 metrekarelik balkonunda yaptığı çantaları internet üzerinden 6 ülkeye gönderiyor. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi...
İstanbul'daki metropol hayatından sıkılarak karavanıyla 6 yıl önce çıktığı yolculukta topladığı bitkileri işlemeye başlayan ve geleneksel tarifleri modernize ederek cilt...
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