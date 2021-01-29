CHP’den 3 vekil partiden istifa etti. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
Çelebi, Aksoy ile Özel, Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi.
Üç milletvekili, ayrı ayrı açıklamalarda bulunup, gerekçelerini sıralayarak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Çelebi, Aksoy ile Özel’in istifası ile CHP’nin Meclisteki sandalye sayısı 138’den 135’e düştü.
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