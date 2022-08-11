Cari işlemler hesabı haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari açık haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar yükselerek 3 milyar 458 milyon dolara ulaştı.

Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.

Haziran verisiyle beraber 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolara ulaştı.

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