Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin 3. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada vefat edenlerin sayısının 9 bin 57'e, yaralı sayısının 52 bin 979'a yükseldiğini açıkladı.

Bölgede saat saat gelişmeler şöyle...

Saat 18:35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da açıklamalarda bulundu.



Hatay’da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 979 kişinin yaralandığını, 6 bin 444 binanın yıkıldığını bildirdi.

"Tarihimizin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık." ifadeleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, Hatay'ın bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerin başında geldiğini belirtti.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Ve şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de farklı değil." diye konuştu.

"Konut yapımını hızlandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokarak hem enkaz kaldırma çalışmalarını hem de konut yapımını hızlandıracaklarını belirtti. Erdoğan, "Bir yıl içerisinde de hedefimiz Malatya'da, Elazığ'da daha önce Bingöl'de, Van'da olduğu gibi, bunlar bizim bildiğimiz işler biz bunları yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. İnşallah Hatay'ımızda da bunu yapacağız. Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'ımızda da bunu yapacağız. Diğer 8 vilayetimizde de yine bunları yapacağız. İlçelere varıncaya kadar bütün bunları inşallah halledeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, AFAD'ın çadırlarıyla il ve ilçelerdeki depremzedelerin emrine amade kılındığını kaydetti.

Deprem sonrası 60'ı aşkın ülkeden destek ve yardım geldiğini, bunların hepsini daha sonra ismen de açıklayacağını dile getiren Erdoğan, Azerbaycan, İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'in destek verdiğini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiklerini, madden, nakdi ve ayni yardımların da gönderildiğini söyledi.

AFAD'a bu konuyla ilgili olarak Türkiye'deki kuruluşların ayni, nakdi destek verdiğini ifade eden Erdoğan, destek veren vatandaşlara da teşekkür etti.

"170 ekip, 5 bini aşkın arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için sınama günüdür ve bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin. Şu anda Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57, Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik' gibi yalan, yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım.

Şu an itibarıyla sağlık çalışanlarında yine 9 bin 179 personel burada akredite ve çalışıyor. Diğer önemli adım 7 valimiz, 12 kaymakamımız burada görevli. Burada yıkık bina sayımız 2 bin 749. 170 ekip, 5 bini aşkın arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 18 ülke, yabancı olarak buradalar, bu arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır."

Depremden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verilecek

Saat 14:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi, basın mensuplarının da bunlara fırsat vermemesini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nda onarım sürüyor

Saat: 13.30 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."

Karayolları: Trafiğe kapalı güzergah kalmadı

Saat: 13.00 Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsinin ulaşıma açık olduğu belirtilerek, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahın bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, kara yolları ekiplerinin yurdun dört bir yanında 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

648 artçı deprem meydana geldi

Saat 11:00 AFAD'tan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 648 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiği, 40 bin 910 vatandaşın ise yaralandığı belirtilen açıklamada, bölgelerde 96 bin 670 personelin görev yaptığı, 50 bin 818 çadır kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine, 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Esenboğa Havalimanından uçakla Kahramanmaraş'a giden Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Erdoğan'ın, Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.