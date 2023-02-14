ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8473
0,0103%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2954
0,4003%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,077
0,4365%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1128,31
0,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı

Son dakika gelişmesi... AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

14 Şubat 2023 | 14:02
Son Güncellenme: 14 Şubat 2023 | 16:23
0
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açan depremin üzerinden 9 gün geçti. Depremde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 974'e yükseldi. 

Depremden etkilenen illerden 195 bin 962 afetzede tahliye edildi.

Bölgede görev yapan toplam personel sayısı 249 bin 89

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35 bin 249 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 9 bin 456'ya ulaştı.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 249 bin 89'a ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 235 araç sevk edildi.

Afet bölgelerinde 40'ın üzerinde vali, 158 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görev yapıyor. Ayrıca uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirildi.

170 helikopter ve 76 uçakla toplam 4 bin 214 sorti yapıldı

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam 4 bin 214 sorti yapıldı.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye için Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 24, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ile, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 227 bin 762 çadır, 48 bin 271 konteyner ve 2 milyon 607 bin 390 battaniye sevk edildi.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 330 hizmet aracı ulaştırıldı.

Afet bölgesinde 20 milyon 860 bin 140 sıcak yemek, 4 milyon 468 bin 325 çorba, 15 milyon 488 bin 606 su, 21 milyon 983 bin 609 ekmek, 10 milyon 256 bin 637 ikramlık malzeme ile 2 milyon 7 bin 607 içecek dağıtımı yapıldı.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Bölgeye, 3 bin 682 personel ve 993 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 221 bin 651, deprem bölgesi dışında 34 bin 954 olmak üzere toplam 256 bin 605 kişiye psikososyal destek verildi.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1128,31 0,42%
  • ALTIN ONS 1861,98 0,41%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8473 0,0103%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2954 0,4003%
  • EURO/USD 1,077 0,4365%
  • INGILIZ STERLINI 1,22178 0,65786%
  • JAPON YENI 132,277 -0,012%
  • KANADA DOLARI 1,3318 -0,13422%
  • RUS RUBLESI 73,55 -0,876%
Günün En Çok Okunanları
182. saatte mucize kurtuluş
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı
Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan dinlenme tesisine 1.8 milyon lira ceza
Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan dinlenme tesisine 1.8 milyon lira ceza
Ekonomistler, 2023 için büyüme tahmininde oldukça 'temkinli'
GERİ
İLERİ
182. saatte mucize kurtuluş
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı
Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan dinlenme tesisine 1.8 milyon lira ceza
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL