Enflasyonda 1,5 yıl sonra ilk yavaşlama

Yıllık değişimler

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Beklentiler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 artış gerçekleşti.Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde 1,42 ile giyim ve ayakkabı olurken, en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,25 ile eğitim, yüzde 1,02 ile sağlık oldu.Kasımda artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 3,18 ile lokanta ve oteller olarak belirlendi.TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 35,87 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 36,96 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 37,18 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.Geçen yılın aynı ayına göre artış en fazla yüzde 107,03 ile ulaştırma, yüzde 102,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 92,83 ile ev eşyasında oldu.Kasımda endekste kapsanan 144 temel başlıktan 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 8'inde değişim olmadı, 119'unda ise artış gerçekleşti.Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, kasımda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,88 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 87,02 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 3,10 artacağını