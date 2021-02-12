Son dakika: Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020’de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.
Son dakika: Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020’de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0360 liradan, euro 8,5330 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,0340 liradan alınan dolar, 7,0360 liradan satılıyor....Daha fazla oku
Flört uygulaması Bumble 2,15 milyar dolarlık halka arz yaptı. Şirket halka arzın ilk gününde yaşanan ralli sonrası yaklaşık 14 milyar...
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal bütçe açığının 2021 mali yılında 2,3 trilyon doları bulacağını öngördü. CBO'nun raporunda, 2021 yılına...
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan seyahat kısıtlamalarına karşı "aşı pasaportu" uygulaması hakkında bölünmüş durumda....
ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, havalimanlarına yolcuları ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı hedefliyor. The Wall Street...
Kovid-19 salgınına karşı aşılama çalışmalarının beklentilerinin gerisinde kaldığı algısıyla gerileyen Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,10 dolardan işlem görüyor. Dün...
Fransız petrol şirketi Total, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının petrol talebini düşürmesinin etkisiyle geçen yıl 7,2 milyar dolar zarar etti....
Enflasyondaki yükselişle birlikte aidat fiyatları yüzde 27'lere varan oranlarda arttı. Bazı markalı konut projelerinde aidat, 3 bin 500 TL'lere kadar...
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa'nın Genel Müdürü Görkem Öğüt, 1 Soru 1 Cevap'ta İstanbul'da kira piyasasına...
Türkiye'nin önde gelen karkas et tedarikçilerinden olan Hasmert Hayvancılık, 24 yıllık tecrübesini birebir tüketiciye yönelik yeni çıkardıkları paketli et ürünlerine...
2019 sonunda Türkiye pazarına giren İspanyol uSizy, geliştirdiği makine öğrenme teknolojisi sayesinde tüketicilerin online alışverişte doğru bedeni seçmelerine yardımcı oluyor...
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