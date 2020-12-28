2021 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısının ardından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2021 itibaren asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini kaydetti. Bakan Selçuk, “Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir” dedi.

İşçi kesiminden karara itiraz *

Komisyonda işçi kesiminin temsil eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Karara muhalif kalıyoruz, katılmıyoruz. Açıklanan ücret işçi beklentilerini karşılamaktan uzak” dedi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise “Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi” şeklinde konuştu.

Sendikaların talebi neydi? *

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için, “İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir” demişti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıklamıştı.

Asgari ücret, 2020 için bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.