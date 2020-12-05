Kale Grubu’nun, sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nda ödüller sahiplerini buldu. ‘Erken Aşama’ kategorisinde Joon, ‘İleri Aşama’ kategorisinde Tolkido, ‘İş Birliği’ kategorisinde ise BlindLook girişimleri ödül kazandı. Bu yıl ilk kez verilen Pandemi Özel Ödülü’ne ise 3 Boyutlu Destek girişimi değer bulundu. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Sosyal girişimciliğin bulaşıcı olmasını arzuluyorum” diye konuştu.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

lgokmen@ekonomist.com.tr

Kale Grubu’nun, 2016 yılında vefat eden kurucusu İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın kazananları açıklandı. Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Ashoka Türkiye’nin ortaklığında ‘Hayata Değer’ temasıyla gerçekleştirilen programın ödül töreni, 4 Aralık Cuma günü dijital ortamda yapıldı.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, pandemi sürecinin herkese ‘uyanma’ ve ‘harekete geçme’ çağrısı yaptığını belirterek, şunları söyledi: “Şimdi özümüze dönme, ancak önümüze bakma zamanı. Eleştiren değil, sahada mücadele veren olmalıyız. Ürettikleri yenilikçi fikirlerle geleceğe dair umutlarımızı yeşerten sosyal girişimcileri destekleyerek, yarınlar için bugünden ekosistem yatırımı yapıyoruz. Sosyal girişimciliğin bulaşıcı olmasını arzuluyorum.”

282 BAŞVURU GELDİ *

Üç kategoride toplam 282 girişimin değerlendirildiği sürecin sonunda; ‘Erken Aşama’ kategorisinde özellikle mülteci kadınlarla el yapımı tasarım ürünler üreten ve bu ürünlerin satışı için bir platform sağlayan Joon ödüle değer bulundu. ‘İleri Aşama’ kategorisinde ödül, özel eğitim alan çocukların öğrenme sürecini hızlandırarak, evde de özel eğitim imkanına sahip olmalarını sağlayan Tolkido’ya verildi. ‘İş Birliği’ kategorisinde ise görme engelliye sesli yönlendirmelerle lokasyon ya da restoran ismi araması yaparak etrafındaki görme engelsiz restoranları özgürce keşfetmesini sağlayan BlindLook ödül kazandı. Bu yıl ilk kez verilen Pandemi Özel Ödülü’ne ise Türkiye’de pandeminin başladığı ilk dönemde ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerini üç boyutlu yazıcılarla üreterek hastanelere ulaştıran 3 Boyutlu Destek projesi değer bulundu.

Zeynep Bodur Okyay, Proje bazlı değil, etki odaklı hareket ettiklerini söyledi. Okyay, ödül töreninden önce düzenlediği basın toplantısında, herkesin pandemi sürecini ‘uyanma’ ve ‘harekete geçme’ çağrısı olarak görmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Şimdi özümüze dönme, ancak önümüze bakma zamanı. Konfor alanından çıkarak kendimizle yüzleşmeli, amacımızı ve değerlerimizi yeniden hatırlamalı, işimize değer katmak için sorundan değil, sorumluluktan beslenmeliyiz. Eleştiren değil, sahada mücadele veren olmalıyız. Bize tüm bu gerçekleri hatırlatan ve ürettikleri yenilikçi fikirlerle geleceğe dair umutlarımızı yeşerten sosyal girişimcileri destekleyerek, yarınlar için bugünden ekosistem yatırımı yapıyoruz” dedi.

Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu’nun, küresel sorunların büyüklüğü karşısında kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yeni iş modellerine, sosyal faydaya odaklanan ve sorunlara alternatif çözümler sunabilen girişimlere ihtiyaç duyulacağının ayrımına bundan yıllar önce vardığını belirtti. Okyay, sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğumuz günden bu yana yalnızca üretimi ve ekonomik kalkınmayı değil; ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefledik. Amaç odaklı liderlik yaklaşımımız ve değerlerimiz doğrultusunda işimizi en iyi şekilde yaparken, ülkemizi ve dünyayı daha yaşanır bir hale nasıl getirebileceğimize sürekli kafa yoruyoruz. Proje bazlı değil, etki odaklı hareket ediyoruz. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı da bu yaklaşımın çok değerli bir parçası. Ashoka Türkiye ortaklığında gerçekleştirdiğimiz program, ülkemizde yürütülen en uzun soluklu iki programdan biri ve ayrıca, iş birliği kategorisinde ödül veren tek program olma özelliğine sahip.”

BAŞVURULAR KADIN AĞIRLIKLI *

Bu yıl ödül programına gelen başvuruların yüzde 54’ünde kadınların imzası olduğunu, yine başvuruların yüzde 41’inin İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki diğer şehirlerden geldiğini belirten Zeynep Bodur Okyay, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında okuyan, yazan, düşünen, toplumsal sorunlara çözüm araştıran gencecik insanlar olduğunu bilmek bana umut veriyor” dedi.

Zeynep Bodur Okyay, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri ile ekosisteme sürdürülebilir destek sağlamayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı önemsediklerini söyledi.

Kale Grubu, İstanbul Karaköy’deki ilk genel merkez binasını dönüştürerek hayata geçirdiği Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin de sosyal girişimciler için fiziksel ve dijital bir buluşma merkezi olmasını hedefliyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nda Erken Aşama, İleri Aşama ve İş birliği kategorilerinde birinci olan girişimcilere 50 bin TL, Pandemi Özel Ödülü’nü kazanan girişimciye ise 30 bin liralık para ödülü takdim edildi. Girişimcilere ayrıca Türkiye’nin ilk çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral’ın öğrencilerinden seramik sanatçısı M. Tüzüm Kızılcan’ın imzasını taşıyan seramik tohum heykeli hediye edildi.

HANGİ PROJELER KAZANDI? *

Erken Aşama Kategorisi- JOON

Joon ekibi, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplarla, özellikle mülteci kadınlarla el yapımı tasarım ürünler üretiyor ve bu ürünlerin satışı için bir platform sağlıyor. Odağı tasarım olan bu ürünlere pazarda da talep oluşmasına yardımcı oluyor. Tasarımcılar ise özel olarak her ürün üzerinde çalışıyor ve model belirliyor. Joon bu iki grubu birleştirerek, üretim kapasitelerini ve gelirlerini artırmayı planlıyor. Projeyle şimdiye kadar 30 binin üzerinde kişiye erişildi ve 15 binin üzerinde ürün satışı gerçekleştirildi. Üretim ağlarında 25’i mülteci olmak üzere 80 faydalanıcı/üretici bulunuyor.

İleri Aşama Kategorisi – TOLKİDO

Türkiye’de 550 binden fazla eğitim çağındaki otizmli çocuğun yalnızca 50 bini özel eğitim merkezi/okulunda eğitime ulaşabiliyor. Ortalama haftalık özel eğitim süresi 30-40 saat olması gerekirken, Türkiye’de çocukların ortalama eğitim süresi haftalık yalnızca 2 saat ile sınırlı. Tolkido, özel eğitim alan çocukların öğrenme sürecini hızlandırarak, evde de özel eğitim imkanına sahip olmalarını sağlıyor. Tolkido, bir elektronik kutu, mobil uygulama ve eğitim setlerinden oluşur. Eğitim setleri ve setlerin içeriği çocuğun ihtiyacına göre makine öğrenmesi tabanlı yazılım tarafından belirlenir. Çocuğun Tolkido ile geçirdiği her süreç, yazılım tarafından yorumlanır ve aileye bir rapor olarak sunularak gelişim basamakları gösterilir. Özel eğitim alan 2-6 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan çeşitli testler sonucu Tolkido’nun çocuğun eğitimde yeni kelime öğrenme hızını yüzde 48’e kadar artırdığı akademik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tolkido kullanan ailelerin haftada ortalama 150 dakika daha fazla evde özel eğitime zaman ayırdığı ölçülmüştür. Tolkido halen 12.000 özel ihtiyaç sahibi çocuk tarafından kullanılmaktadır.

İş Birliği Kategorisi- BLINDLOOK

Restoranlar ve kafeler/barlar Türkiye’de en önemli sosyalleşme alanları olarak kabul ediliyor. Ancak bu mekanların birçoğu engelli ziyaretçilere göre tasarlanmıyor. Türkiye’de yaşayan 280.000 görme engelli yetişkin, yalnız başlarına bu alanlara gidemiyor. BlindLook uygulaması, görme engelliye sesli yönlendirmelerle lokasyon ya da restoran ismi araması yaparak etrafındaki görme engelsiz restoranları özgürce keşfetmesini sağlıyor. Ayrıca uygulama, körcül navigasyon desteğiyle kişinin seçtiği restorana bağımsızca ulaşmasına aracı oluyor. Uygulamanın sesli menü özelliğini kullanarak kişi siparişini kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan kendi başına verebiliyor. Şubat 2020 itibarıyla Blindlook online platformundaki aktif görme engelli kullanıcı sayısı 2.500’e ulaştı. 9 markanın 63 restoranında 786 kişinin katıldığı eğitimler sayesinde garson ve komiler görme engelli bir müşteriyle çalışma konusunda bilinçlendirildi. TURYİD ile kurulan iş birliği sayesinde Blindlook, TURYID üyesi 187 markaya erişmeyi ve eğitimler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Pandemi Özel Ödülü- 3 BOYUTLU DESTEK

Kovid-19 virüsünün Mart 2020 itibarıyla Türkiye’de hızla yaygınlaşması acil sağlık materyali ihtiyacını artırdı. Mevcut sanayi kuruluşları ve tedarik zincirleri ortaya çıkan ihtiyacı karşılamada zorlandı. Bir milyondan fazla sağlık çalışanı, tedarik zincirindeki yetersizliklerden dolayı ihtiyaç duyduğu sağlık materyallerine vaktinde ulaşamadı. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan üç boyutlu yazıcı sahipleri tek bir platformda buluşturuldu, Kovid-19 salgını süresince hastanelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler kısa sürede üç boyutlu yazıcılarla üretilerek hastanelere ulaştırıldı. NEF Vakfı ile kurulan iş birliğiyle üç boyutlu yazıcı malzemeleri yazıcı sahiplerine, üretilen ürünler ise hastanelere ulaştırıldı. Üç aylık kısa bir sürede, 1,5 milyondan fazla koruyucu ekipman (yüz siperliği, entübasyon kabini, numune alma kabini, antibakteriyel Tulum, gibi) 81 ilde 282 farklı hastaneye ulaştırıldı. Salgının devam etme hızını göz önünde bulunduran 3 Boyutlu Destek ekibi, ilerleyen dönemde bu ağı canlı tutmayı ve sağlık kuruluşlarında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaya devam etmek istiyor.

İbrahim Bodur kimdir?

2016 yılında aramızdan ayrılan Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur, henüz 27 yaşındayken 900 nüfuslu Çan’da adım attığı iş hayatı boyunca pek çok ilki gerçekleştirdi. Kurmuş olduğu 17 şirketin çatısı altındaki 5 binden fazla çalışanın geleceği için soluk almaksızın çalıştı; “Sizi siz yapan öz değerlerinize sahip çıkın; çünkü onlar sizi bir ağacın kökleri gibi ayakta tutacaktır” inancıyla doğduğu topraklara hizmet etmeyi bir gün bile bırakmadı. İbrahim Bodur, yalnızca ekonomiyi değil; sosyal ve kültürel hayatı da renklendirmeyi, sosyal refah ve eğitim seviyesini yükseltmeyi görev bildi.

Sanayiyi iş gücünün ayağına götüren İbrahim Bodur, Çanakkale’den Mardin’e; Erzurum’dan Isparta’ya Anadolu’nun birçok kentine yatırım yaparak yerel kalkınmanın öncülerinden biri oldu. Yaşadığı toprakların ve birlikte çalıştığı insanların değerini bilmekle yetinmeyen; onlara değer katmayı düstur edinen İbrahim Bodur, Çekoslovakya Devlet Nişanı’ndan “Cavaliere del Lavoro” İtalyan Devlet Nişanı’na, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ndan Uluslararası Aldo Villa ödülüne kadar dünyanın dört bir yanında pek çok ödüle layık görüldü.

Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın da kurucusu olan İbrahim Bodur, küresel vizyonu, cesareti ve hayırseverliğiyle bugün halen binlerce tohumun filizlenmesi için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Ashoka Türkiye ne yapar?

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka, aynı zamanda dünyanın en etkili sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. 40 yıldır, acil toplumsal sorunlara etkin ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit ediyor, onları küresel bir destek ağında buluşturarak potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor. Ashoka’nın vizyonu herkesin fark yaratabileceği bir dünya inşa etmek! Bu vizyon doğrultusunda sosyal girişimcileri desteklemenin yanı sıra, çocuklar ve gençler için çeşitli projeler yürütürken, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosisteminin kapasitesini artırmak için özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimciler arasında köprüler kuruyor.

Türkiye’de 2014 yılından beri aktif olan Ashoka, halen 30’a yakın aktif Ashoka Fellow’u ile çalışmalarına devam ediyor. Ayrıntılı bilgi için: www.ashokaturkiye.org