İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı.” dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı.” dedi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvuruların pazartesi...Daha fazla oku
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 386 bin 452 ile yeni bir rekor...
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, birinci çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla...
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde yüzde 6,1 büyüme öngörülüyordu. ABD...
ABD'li e-ticaret devi Amazon, 500 binden fazla çalışanının ücretlerinde artış yapacağını duyurdu. Amazon'dan yapılan açıklamada, yeni işe alınanlar için saatlik...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın