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  • SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı

SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, deprem bölgesinden gerçekleştirdiği ücretsiz tahliye uçuşlarını da 20 Şubat'a kadar uzattığını açıklamıştı.

15 Şubat 2023 | 14:58
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SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı

Yolcular, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşları için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapabilecek.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 200 özel uçuş gerçekleştirdi.

Düzenlediği özel uçuşlarda yaklaşık 5 bin arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 11 binden fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Şirket, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 174 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.

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