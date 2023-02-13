ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8436
0,0499%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1879
0,3721%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0713
0,3203%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1122,72
-0,6%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı

SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlarını 20 Şubat’a kadar ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

13 Şubat 2023 | 17:42
0
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 125 özel uçuş gerçekleştirdi.

Düzenlediği özel uçuşlarda 4 bin 500'den fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 9 bin 400'den fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Hava yolu, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 161 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.

SunExpress, Türkiye ile Almanya arasında köprü kurarak medikal ekip, ekipman ve toplanan diğer ihtiyaçları deprem bölgesine ulaştırıyor. SunExpress, 12 Şubat’ta Almanya'dan 30 kişilik sağlık ekibini tıbbi ekipmanlarıyla birlikte Adana’ya ulaştırdı.

Yurt dışından gelen yardımları da deprem bölgesine ulaştıran SunExpress, Frankfurt’ta toplanan yardımları Antalya’ya taşıyarak AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ayrıca, 30 jeneratörü de Lufthansa Kargo iş birliği ile Berlin’den Türkiye’ye getirecek.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1122,72 -0,6%
  • ALTIN ONS 1853,03 -0,61%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8436 0,0499%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1879 0,3721%
  • EURO/USD 1,0713 0,3203%
  • INGILIZ STERLINI 1,21263 0,5973%
  • JAPON YENI 132,829 1,076%
  • KANADA DOLARI 1,33492 0,02772%
  • RUS RUBLESI 73,75 -0,4186%
Günün En Çok Okunanları
Deprem sonrası çok gündemde: Peki sismik izolatör nedir?
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
Prof. Dr. Naci Görür'e göre deprem açısından riskli iller
Prof. Dr. Naci Görür'e göre deprem açısından riskli iller
182. saatte mucize kurtuluş
182. saatte mucize kurtuluş
Gaziantep'te yıkılan sitesinin müteahhidi, site sakinlerini suçladı
Gaziantep'te yıkılan sitesinin müteahhidi, site sakinlerini suçladı
Baykar, deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladı
Baykar, deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladı
Deprem bölgesinde inceleme yapan Profesör gözlemlerini anlattı
Deprem bölgesinde inceleme yapan Profesör gözlemlerini anlattı
2 kardeş 152 saat sonra kurtarıldı
GERİ
İLERİ
Deprem sonrası çok gündemde: Peki sismik izolatör nedir?
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
Prof. Dr. Naci Görür'e göre deprem açısından riskli iller
182. saatte mucize kurtuluş
Gaziantep'te yıkılan sitesinin müteahhidi, site sakinlerini suçladı
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
Prof. Dr. Naci Görür'e göre deprem açısından riskli iller
182. saatte mucize kurtuluş
Gaziantep'te yıkılan sitesinin müteahhidi, site sakinlerini suçladı
Baykar, deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladı
Prof. Dr. Naci Görür'e göre deprem açısından riskli iller
182. saatte mucize kurtuluş
Gaziantep'te yıkılan sitesinin müteahhidi, site sakinlerini suçladı
Baykar, deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladı
Deprem bölgesinde inceleme yapan Profesör gözlemlerini anlattı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL