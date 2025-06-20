Albis Türkiye Genel Müdürü Özgür Evlioğlu, otomotivden elektrik-elektroniğe, beyaz eşyadan medikale kadar birçok sektörde yüksek performanslı plastik çözümlerine olan talebin önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Özellikle hafif, dayanıklı, alev geciktirici ve kimyasal dirençli plastiklerin öne çıktığını belirten Evlioğlu, “Firmalar artık sadece hammadde değil, teknik danışmanlık ve proje bazlı özel çözümler arıyor. Biz de Albis Türkiye olarak bu sürecin aktif bir parçasıyız” dedi.

Albis’in global tedarik ağı ve Avrupa’daki 60 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye pazarına yenilikçi ürün ve teknik bilgi taşıdığını aktaran Evlioğlu, sürdürülebilirlik alanında da farkındalık ve talebin hızla arttığına dikkat çekti. Geri dönüştürülmüş ve çevre dostu plastik çözümlerinin ürün portföylerinde önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Evlioğlu, bu alandaki yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

2025 ve sonrası için Türkiye’yi stratejik bir büyüme merkezi olarak konumladıklarını ifade eden Özgür Evlioğlu, “Yerel depo altyapımız ve hızlı tedarik gücümüzle sektöre katma değer sağlayan güvenilir bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.