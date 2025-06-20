ARA
DOLAR
39,68
0,14%
DOLAR
EURO
45,74
0,43%
EURO
GRAM ALTIN
4292,85
-0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9203,37
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Sürdürülebilir plastik çözümlerine ilgi artıyor"

Plastik distribütörlerinden Albis’in Türkiye Genel Müdürü Özgür Evlioğlu, Türkiye plastik sektörünün hızla büyüyen ve dönüşen yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Haziran 2025 | 12:19
"Sürdürülebilir plastik çözümlerine ilgi artıyor"

Albis Türkiye Genel Müdürü Özgür Evlioğlu, otomotivden elektrik-elektroniğe, beyaz eşyadan medikale kadar birçok sektörde yüksek performanslı plastik çözümlerine olan talebin önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Özellikle hafif, dayanıklı, alev geciktirici ve kimyasal dirençli plastiklerin öne çıktığını belirten Evlioğlu, “Firmalar artık sadece hammadde değil, teknik danışmanlık ve proje bazlı özel çözümler arıyor. Biz de Albis Türkiye olarak bu sürecin aktif bir parçasıyız” dedi.

Albis’in global tedarik ağı ve Avrupa’daki 60 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye pazarına yenilikçi ürün ve teknik bilgi taşıdığını aktaran Evlioğlu, sürdürülebilirlik alanında da farkındalık ve talebin hızla arttığına dikkat çekti. Geri dönüştürülmüş ve çevre dostu plastik çözümlerinin ürün portföylerinde önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Evlioğlu, bu alandaki yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

2025 ve sonrası için Türkiye’yi stratejik bir büyüme merkezi olarak konumladıklarını ifade eden Özgür Evlioğlu, “Yerel depo altyapımız ve hızlı tedarik gücümüzle sektöre katma değer sağlayan güvenilir bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4292,85 -0,02%
  • ALTIN ONS 3365,26 -0,16%
  • BIST 100 9203,37 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,181 0,458%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37406 0,29269%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,3997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6764 0,1418%
  • EURO/DOLAR 1,1516 0,16%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7405 0,4326%
  • STERLIN/DOLAR 1,34468 -0,16075%
Borsa Haberleri
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
GERİ
İLERİ
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL