SEDEFED tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Rekabet Kongresi, “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları” ana temasıyla 24-25 Kasım tarihlerinde çevrim içi ortamda gerçekleşecek.

İş dünyası, kamu, akademi ve STK’ların daha rekabetçi olmaları hedefiyle Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’nci kez düzenlenen Rekabet Kongresi, pandemi nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleşecek. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) desteğiyle 24-25 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak etkinliğin bu yılki ana teması ise “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları” olacak.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenecek 12. Rekabet Kongresi, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Açılışın özel konuğu KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da “Dünyada ve Türkiye’de Değişen Dengeler” başlıklı bir konuşma yapacak.

İlk panelin teması: Değişen Dünya ve Yeni Senaryolar

Açılış konuşmalarının ardından, “Değişen Dünya ve Yeni Senaryolar” başlıklı panele geçilecek. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly “Türkiye ve Avrupa’da 2020-2021 Ekonomik Büyüme Tahminleri”, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fark Labs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter “İş Dünyasında Kadın Liderliği ve Stratejik İş Planlaması”, TÜRKONFED International ve TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan “Yeni Normalde Uluslararası Ticaretin Değişen Dinamikleri”, European Neighbourhood Council Yönetici Direktörü Samuel Doveri Vesterbye “Türkiye Ekonomisinin Sürdürülebilirlik Gelişimi ve Yeşil Ekonomiye Uyumu” ve UNDP Türkiye Kapsayıcı Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise “Pandeminin Pençesinde İş Dünyasının Sürdürülebilirlik Notu” başlıklı konuşmalarıyla sürdürülebilirliği farklı yönlerden ele alacak.

İkinci gün “Ekonominin ve İş Dünyasının Sürdürülebilirliği” konuşulacak

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem’in açılış konuşmasıyla başlayacak ikinci günün panel konusu ise “Ekonominin ve İş Dünyasının Sürdürülebilirliği” olarak belirlendi. TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar “Pandeminin Kadın İstihdamı ve Girişimciliğine Etkileri”, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Kasım Akdeniz “KOBİ’lerin Finansmana Erişimi ve Dijitalleşme Destekleri”, EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç “Yakın Dönemde Sektörlerin Sürdürülebilir Finansman İhtiyacının Karşılanması”, AliExpress Türkiye CEO’su Yaman Alpata “Dijitalleşme ile Sektör ve Tedarik Zinciri Dayanıklılığı İlişkisi”, UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu “Pandemi Döneminde Güçlenen Lojistik Sektörü”, TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan ise “Çelik Sektörü COVID-19 Sonrası Beklentileri” başlıklı konuşmalarıyla iş dünyasını mercek altına alacak. İkinci gün panelinin sonlanmasının ardından etkinliğin kapanış konuşmasını ise SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı gerçekleştirecek.

İlk gün 10.00-12.30, ikinci gün ise 10.00-12.20 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik, http://sedefed.org/canli-yayin/ adresi üzerinden takip edilebilecek. Canlı yayın olarak gerçekleşecek etkinlikte simültane tercüme hizmeti de verilecek.