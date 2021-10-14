Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki, TCMB’nin yeni başkan yardımcısı Taha Çakmak kimdir? İşte Taha Çakmak’ın biyografisi:

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Taha Çakmak’ın biyografisi ise şöyle: 1981’de Elazığ’da doğan Çakmak, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi.

Çakmak, 2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu’da Denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı.

2005-2019 yıllarında Ziraat Bankası AŞ’de Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev alan Çakmak, 2019-2021 yıllarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.