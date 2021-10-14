Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki, TCMB’nin yeni Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? İşte Yusuf Tuna’ın biyografisi:
Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir?
Prof. Dr. Yusuf Tuna’nın biyografisi şöyle:
- 1959 yılında Trabzon’da doğan Tuna, 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye Bölümü’nden mezun oldu.
- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1984 yılında İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988 yılında ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamlayan Tuna, 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanını aldı.
- Tuna, çalışma hayatına 1977’de Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başladı. 1980-1982 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Tuna, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu.
- Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004 yıllarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009 yıllarında ise BDDK Kurul Üyesi olarak görev yaptı.
- Tuna, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yaptı.
- 4 tane yayımlanmış kitabı, 5 yayımlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunan Tuna, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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