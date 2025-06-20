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  • Tarihteki en büyük veri ihlali: 16 milyar kişinin bilgisi çalındı

Tarihteki en büyük veri ihlali: 16 milyar kişinin bilgisi çalındı

Dünya genelinde Apple, Facebook, Google, Telegram ve bazı hükümet servislerindeki hesaplara erişebilmek için kullanılabilecek 16 milyar kullanıcı bilgisinin ele geçirildiği ve bunun tarihteki en büyük "veri ihlali vakası" olduğu belirtildi.

20 Haziran 2025 | 14:56
Tarihteki en büyük veri ihlali: 16 milyar kişinin bilgisi çalındı

Siber güvenlik alanında yayın yapan "Cybernews" adlı sitenin haberine göre, yılın başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında her biri on milyonlarca ve bazıları da 3,5 milyardan fazla bilgi barındıran 30 büyük veri tabanının bilgi hırsızlığı yazılımları (Infostealer) tarafından ele geçirildiği belirlendi.

Çalışmalarda, 30 veri tabanında 16 milyardan fazla bilgi olduğu ve bunun tarihte görülen en büyük "veri ihlali vakası" olduğu tespit edildi.

"Silah olarak kullanılabilecek büyük miktarda istihbarat" olarak tanımlanan bu verilerin, Apple, Facebook, Google, GitHub, Telegram ve bazı hükümet servisleri gibi çevrim içi portallardaki hesaplara giriş yapmak için kullanılabileceği aktarıldı.

Dünya genelindeki kullanıcılara ait 184 milyon verinin ele geçirildiğinin mayıs ayında ortaya çıktığı hatırlatılarak, bunların da söz konusu 30 veri tabanında bulunduğuna dikkat çekildi.

 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
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