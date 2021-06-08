Geçen sene ilki gerçekleştirilen EWA Programı bu yıl bir kere daha gıda ve tarım alanında çalışan kadın girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor. Program bu sene aynı anda 8 ülkede, 80 kadın girişimci ile hayata geçecek. Son başvuru tarihi 13 Haziran.

Avrupa Birliği’nin Gıda İnovasyon Fonu (EIT Food) tarafından desteklenen Empowering Women in Agrifood (EWA) programı, bu yıl da gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kadın merkezli erken aşama girişimleri artırmak ve girişimcileri iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçiyor. Program Türkiye’de, Impact Hub İstanbul’un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığında gerçekleşiyor.

Türkiye’den yapılacak başvurular arasından seçilen 10 kadın girişimci, 6 ay boyunca çevrimiçi eğitimler ve etkinliklere katılıp hem birebir hem de uzman mentorluk alacaklar. Ülke finalinde birinci seçilen kişi 10.000 Euro, ikinci ise 5.000 Euro ödülün sahibi olacak.

Katılımcılar ayrıca ihtiyaçlarına özel hazırlanmış çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerle mevcut becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli kaynaklara erişebilecek. Tarım ve iş dünyasından alanında uzman mentorlar ile çalışarak birebir destek alacaklar. Aynı zamanda EIT topluluğunun bir parçası olarak global tarım ve gıda ekosistemindeki 100’den fazla mentor ve kadın girişimciyle doğrudan bağlantı kurma ve ağ oluşturma imkanına erişecekler. Tüm bunların yanında EIT Food‘un Avrupa’daki hızlandırma programlarına katılma ve işini büyütme şansını elde edecekler.

Daha önce EWA programında birinciliği kazanan Lmwatt Kurucu Ortağı Gonca Çamkerten programla ilgili şunları söyledi.

“EWA Programı süresince şirketleştik ve programda bir takım olarak nasıl çalışmalıyız kısmına odaklandık. Program süresince konuştuğum her insanla farklı bir iletişim kurduğumu ve onlardan öğrendiğimi gördüm. EWA’da yaptığımız işe gerçekten değer veriyorlar, işinize odaklanıyorlar; ihtiyaçlarınızı birlikte inceliyor ve ona göre hareket ediyorsunuz.”

Programın ikincisi olan Ancient Greens Kurucusu Deniz Yüksel Ovalı ise, “EWA Programı benim için yenilik, çağa ayak uydurmak ve günde kalmak demek. Daha çok serada ve alanda olduğum için gündemden uzak kalabiliyorum, EWA Programı beni tarladan alıp gündeme, teknolojiye bilgiye, iletişime adapte eden bir program. Hep birlikte omuz omuza bilgi paylaştığımız, eksik kaldığımız noktalarda birbirimizi tamamladığımız bir program. Program boyunca ne yaparsak yaptık, paylaştık. EWA’ya seçilmiş olmak çok büyük bir kazanım, içinde olmanın her anlamda kazanç verdiği bir program” diye konuştu.

Başvuru Koşulları

• Başvuran girişimin kurucusunun veya kurucu ortağının kadın olması

• Türkiye veya diğer program ülkelerinden birinde ikamet etmek (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Litvanya, Portekiz, Romanya, Yunanistan)

• Tarım ve gıda sektörlerinde etki yaratacak erken aşama girişim sürecinde olmak

• Girişimin faaliyetinin 2 seneyi geçmemesi

• Şirketleşmiş girişimlerin şirket kurulum aşamasından bu yana toplamda en fazla 30.000 euro yatırım almış olması