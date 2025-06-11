TasteAtlas kullanıcıları oyladı: İşte dünyanın en iyi kahvaltısı

TasteAtlas'ın en iyi kahvaltılar listesinin zirvesine Türk kahvaltısı çıktı. TasteAtlas, Türk kahvaltısı için şu ifadeleri kullanıyor:

Kahvaltı Türk kültüründe olmazsa olmaz ve genellikle cömert bir öğündür. "Kahvaltı" kelimesi iki kelimeden türemiştir: "kahve" (kahve) ve "altı" (altı/önce), "kahveden önce" anlamına gelir. Geleneksel olarak kahve tüketilmeden önce gerçekleşen bir öğündür, çünkü Osmanlı zamanlarında kahve, yemek sırasında veya öncesinde değil, yemeklerden sonra içilen bir içecek olarak kabul edilirdi. Geleneksel Türk kahvaltısı, genellikle çok sayıda lezzet, doku ve yiyecek kategorisini harmanlayan geniş bir yemek yelpazesi sunar. Masa, peynirler, zeytinler, sebzeler, yerel ekmekler, yumurtalar, börekler, baklava veya diğer tatlı hamur işleri ve daha fazlasını kapsayan hem tatlı hem de tuzlu ürünlerle süslenmiştir ve Türk çayı (çay) gibi sıcak içeceklerle birlikte sunulur.

Listeye Türkiye'den börek, katmer, mercimek çorbası, bal kaymak da girmiş durumda.



