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TCDD İŞKUR üzerinden 140 tren makinist kursiyeri alacak! Kursiyer alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TCDD, Tren Makinisti Temel Kursu kapsamında 140 kursiyer alımı yapacağını duyurdu. Peki TCDD İŞKUR kursiyer alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

27 Mayıs 2025 | 13:28
TCDD İŞKUR üzerinden 140 tren makinist kursiyeri alacak! Kursiyer alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), tren makinisti olmak isteyenler için 140 kursiyer alımı yapacağını duyurdu. TCDD tarafından yapılan duyuruda, kursa kabul edilen kursiyerlerin tren makinisti olarak yetiştirileceği belirtilirken, detaylı şartların ve başvuru sürecinin yine İŞKUR üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

TCDD TREN MAKİNİST KURSİYERİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 26 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak yapılabilecek. Kursa başvuru yapacak adayların İŞKUR’a kayıtlı olmaları gerekiyor.

TCDD TREN MAKİNİST KURSİYERİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

 İŞKUR’un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.

TREN MAKİNİSTİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak 2024 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

Ön Lisans Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik, Raylı Sist. Makine Teknolojisi, Raylı Sist. Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sist. Makinistlik bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)

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Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
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