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TCMB anketi: Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi belli oldu

Merkez Bankasının anketine göre, piyasanın sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, mayısta döneminde yüzde 30,35 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahminleri ise 46,62 TL’ye yükseldi.

16 Mayıs 2025 | 10:19
Son Güncellenme: 16 Mayıs 2025 | 10:20
TCMB anketi: Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi belli oldu

TCMB, Mayıs ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılanların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06'e indi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti. 

DOLAR TAHMİNLERİ YÜKSELDİ 

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,60 TL iken, bu anket döneminde 43,70 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 45,85 TL iken, bu anket döneminde 46,62 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ YUKARI YÖNLÜ DEĞİŞTİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,00 iken, bu anket döneminde yüzde 49,00’a yükseldi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 39,24 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olarak gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcıya gerçekleşiyor.

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Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
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