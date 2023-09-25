ARA
Bist 100
8242,36
2,53%
Bist 100
Dolar/TL
27,2074
0,1458%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9077
-0,148%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0625
-0,1837%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1685,08
0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TCMB Başkanı Erkan: Yatırımcılar TL varlıklarını artırmaya başladı

TCMB Başkanı Erkan: Yatırımcılar TL varlıklarını artırmaya başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası (TL) varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

25 Eylül 2023 | 11:01
0
TCMB Başkanı Erkan: Yatırımcılar TL varlıklarını artırmaya başladı

Basına kapalı gerçekleşen İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılışında konuşan Erkan'ın mesajları, TCMB'nin, X sosyal medya platformundaki adresinde paylaşıldı.

"2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti.

Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

 

İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan KKM için yeni karar
Merkez Bankası'ndan KKM için yeni karar
0
  • ALTIN GRAM - TL 1685,08 0,2%
  • ALTIN ONS 1926,38 0,05%
  • BIST 100 8242,36 2,53%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,2074 0,1458%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9077 -0,148%
  • EURO/USD 1,0625 -0,1837%
  • INGILIZ STERLINI 1,22193 -0,2111%
  • JAPON YENI 148,697 0,291%
  • KANADA DOLARI 1,3468 -0,12273%
  • RUS RUBLESI 96,1775 -0,1272%
Günün En Çok Okunanları
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Yenikapı Boat Shoh 16 Aralık’ta kapılarını açıyor
GERİ
İLERİ
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL