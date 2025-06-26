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Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK (TEFE-ÜFE) enflasyon oranlarında

Kira sözleşmeleri Temmuz ayı içerisinde yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, kira artış oranının ne zaman belli olacağını merakla bekliyor. Peki Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK (TEFE-ÜFE) enflasyon oranlarında...

26 Haziran 2025 | 15:17
Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK (TEFE-ÜFE) enflasyon oranlarında

Temmuz ayı içerisinde kira sözleşmelerini yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, kira artış oranının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayı kira artış oranı da netlik kazanacak.

TEMMUZ 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kira artış oranları, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu nedenle, Temmuz ayının kira artış oranı, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından resmiyet kazanacak.

GEÇTİĞİMİZ AY NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında kira artış oranı yüzde 45,80 olarak belirlendi. Bu oran, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalamalarına göre hesaplandı.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında TÜFE'deki değişim şu şekilde gerçekleşti:

Bir önceki aya göre: %1,53 artış

Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %15,09 artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %35,41 artış

On iki aylık ortalamalara göre: %45,80 artış

Bu kapsamda, kira sözleşmelerini Haziran ayında yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar için uygulanacak tavan artış oranı yüzde 45,80 oldu.

 

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SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
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