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Terörün hedef aldığı TUSAŞ hangi projeleri üretiyor?

Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden TUSAŞ'ın yerleşkesi bugün terör saldırısına hedef oldu. Peki, TUSAŞ hangi projeleri üretiyor?

23 Ekim 2024 | 20:39
Son Güncellenme: 23 Ekim 2024 | 20:55
Terörün hedef aldığı TUSAŞ hangi projeleri üretiyor?

Anadolu Ajansı'nın TUSAŞ'a ilişkin derlemesi şöyle:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesi terör saldırısının hedefi olan Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), başta Türkiye'yi 5. nesil uçak üretebilen az sayıda ülke arasına sokacak Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere birçok önemli proje yürütüyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 1973'te kurulan TUSAŞ, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hava araçlarının tasarım, üretim ve modernizasyonunun yanı sıra ihracat faaliyetleri yürütüyor.

HAYATA GEÇEN PROJELER
Şirket bugüne kadar hayata geçirdiği önemli projelerle Türk savunma sanayisinin güçlenmesine büyük katkı sağladı. Şirketin koordinasyonunda üretilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, T70 Genel Maksat Helikopteri, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları gibi hava platformları güvenlik güçlerine hizmet veriyor.

HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı, HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ve GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri gibi ürünler envantere girmek için gün sayıyor, insansız savaş uçağı ANKA III'ün testleri de yoğun şekilde sürüyor.

KAAN'IN MİMARI
Şirketin en önemli projelerinden biri de yapım süreci devam eden Milli Muharip Uçak KAAN, ülkenin havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.KAAN projesi sayesinde Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimi konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girme yolunda önemli bir adım atıyor. KAAN, Türkiye'yi, dünyada 5. nesil uçak üretebilen az sayıdaki ülke arasına sokacak. Proje, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını güçlendirerek, dışa bağımlılığını azaltacak. KAAN'ın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

TUSAŞ, dünya çapında da dikkati çeken başarılara imza attı. Şirket, son olarak Azerbaycan'ın envanterinde yer alan Su-25 uçaklarının modernizasyonunu yaparak bu ülkeye teslim etti.

İŞ KOLLARI

TUSAŞ'ın internet sitesinde iş dalı yapılanması hakkında şu bilgiler veriliyor:

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak;

  • Havacılık Yapısalları Grubu
  • Uçak Grubu,
  • Helikopter Grubu,
  • İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,
  • Uzay Sistemleri Grubu,
  • Milli Muharip Uçak Grubu
  • Mühendislik Grubu

olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.
 

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Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
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MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
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