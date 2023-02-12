ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8342
0,0239%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1131
-0,4864%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0678
-0,5143%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1129,52
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TFF ligden çekilmek isteyen takımların taleplerini kabul etti

TFF ligden çekilmek isteyen takımların taleplerini kabul etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti.

12 Şubat 2023 | 10:09
0
TFF ligden çekilmek isteyen takımların taleplerini kabul etti

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi.

Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.

Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1129,52 0,28%
  • ALTIN ONS 1865,34 0,24%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8342 0,0239%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1131 -0,4864%
  • EURO/USD 1,0678 -0,5143%
  • INGILIZ STERLINI 1,20543 -0,51623%
  • JAPON YENI 131,415 -0,155%
  • KANADA DOLARI 1,33455 -0,86172%
  • RUS RUBLESI 74,06 1,3757%
Günün En Çok Okunanları
AFAD'dan 'Volkanik dağ' iddialarına açıklama geldi
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Kirişçi'den Hatay Yarseli Barajı ile ilgili açıklama var
GERİ
İLERİ
AFAD'dan 'Volkanik dağ' iddialarına açıklama geldi
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL