Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Sözleşmeli olarak sistem uzmanı, kıdemli sistem uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, güvenlik uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, kıdemli yazılım ve entegrasyon uzmanı, altyapı ve konfigürasyon uzmanı, frontend yazılım geliştirme uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, mobil yazılım geliştirme uzmanı, veri tabanı yöneticisi, MSSQL veri tabanı uzmanı ve kıdemli java yazılım geliştirme uzmanı istihdam edilecek.

Adaylarda sözleşme ücret tavanına göre en az 3 veya 5 yıl tecrübe şartı aranacak. Adayların, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az 2’sini bildiğini belgelemeleri gerekecek.

İlan.gov.tr’de yer alan ilanın detayları şöyle:

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.