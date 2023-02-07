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Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası 'fahiş fiyat' artışlarına denetim başlattı

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatıldığını bildirdi.

07 Şubat 2023 | 12:53
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Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası 'fahiş fiyat' artışlarına denetim başlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün meydana gelen ve toplam 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere devlet kurumları başta olmak üzere herkesin canla başla çalıştığı belirtildi.

"Bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın."

 

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