Ticaret savaşları havayolu şirketlerinin karını vuracak

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA, Yeni Delhi'de düzenlenen yıllık toplantısında küresel hava taşımacılığı sektörünün finansal görünümüne ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda hava yolu şirketlerinin kar beklentileri, ABD’nin başını çektiği küresel ticari çatışmaların hava yolu şirketlerinin gelir kaybına yol açması nedeniyle Aralık 2024'teki öngörü olan 36,6 milyar dolardan aşağı yönlü revize edilerek 36 milyar dolara indirildi.

Hava taşımacılığındaki şirketlerin toplam gelirlerinin, bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,3 artarak 979 milyar dolarla rekor kıracağı öngörülürken, toplam harcamaların düşük petrol fiyatlarıyla sadece yüzde 1 artarak 913 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin edildi.

IATA, aralıkta şirketlerin gelirlerinin 1 trilyon dolara ve toplam harcamaların da 940 milyar dolara ulaşacağını tahmin etmişti.

Raporda, toplam yolcu sayısının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 4,99 milyara ulaşarak rekor kıracağı ve toplam hava kargo hacminin ise bu yıl 69 milyon tona çıkacağı öngörüldü.

Birlik, aralıkta, bu yıl için toplam yolcu sayısının 5,22 milyar ve toplam hava kargo hacmini ise 72,5 milyon ton olarak öngörmüştü.

IATA, düşük yakıt fiyatlarının ters rüzgarların etkisini dengelemeye yardımcı olarak potansiyel olarak bilet fiyatlarının düşmesini desteklediğini de belirtti. Yakıt, havayolu şirketlerinin işletme maliyetlerinin dörtte birini oluşturuyor.

‘KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK HAKİM’

Raporda görüşlerine yer verilen IATA Genel Direktörü Willie Walsh, 2025 yılının ilk yarısında küresel piyasalarda önemli ölçüde belirsizlik hakim olduğunu belirterek, "36 milyar dolar kar elde etmek önemlidir. Ancak bu, yolcu başına ortalama sadece 7,20 dolara denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Bunun da sektörü gelecekteki talep şoklarına veya vergilere karşı savunmasız bırakabileceğini aktaran Walsh, “Küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 3,9'unu destekleyen ve 86,5 milyon kişiye istihdam sağlayan değer zincirinin çekirdeği olarak hava yollarına güvenen politika yapıcılar, bu durumu net bir şekilde odak noktasında tutmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de Donald Trump yönetiminin dünyanın birçok bölgesiyle yaşadığı tarife anlaşmazlığı önemli bir belirsizliği tetiklerken, son zamanlarda, özellikle ABD'deki hava yolları, tarife anlaşmazlığıyla birçok insanın seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesinin ardından kar tahminlerini düşürmek zorunda kalmıştı.