Nisan ayından bu yana Türkiye ihracatının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı 59 ihracatçı birliğinde gerçekleştirilen seçimlerle, önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetimler belirleniyor.

Ancak TİM başkanlığı için yapılacak seçimler öncesinde gerçekleştirilen sektör kurulu seçimlerinde beklenmedik bir sürpriz yaşandı. TİM’in mevcut başkanı İsmail Gülle’nin bağlı bulunduğu tekstil sektör kurulunda yapılan seçimlerde başkan ya da başkan yardımcısı seçilemediği haberi yayıldı.

FİKRET KİLECİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Edinilen bilgilere göre, tekstil sektör kurulunda başkanlığa Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fikret Kileci seçildi. Başkan yardımcılığı için ise Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç’ın adı öne çıktı.

TİM yönetmeliğine göre, TİM başkan adayı olacak ismin kendi sektör kurulunda başkan veya başkan yardımcısı olması gerekiyor. Dolayısıyla sektör kurulundaki seçim sonuçlarının resmi olarak kabul edilirse, İsmail Gülle TİM Başkanlığına yeniden adaylığını koyamayacak.

TİM’DEN GÜLLE AÇIKLAMASI

TİM kaynaklarına göre, İsmail Gülle’nin ise seçimde usül hatası yapıldığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı’na başvuru yaptığı ve bakanlıktan çıkacak karara göre, seçim sonucunu yargıya taşıyabileceği belirtiliyordu.

Ancak TİM’in Medya Departmanı’ndan saat 17.45’te yapılan bir açıklama ile İsmail Gülle’nin sektör kurul başkan yardımcısı seçildiği ve TİM Başkanlığına aday olabilmek için gereken şartı yerine getirdiğine dair bir yazılı açıklama yayınlandı.

“SEKTÖR KURULUNDAN BAŞARIYLA GEÇTİ”

Açıklama şöyle:

“Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu toplantısı bugün Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşti. Toplantıda TİM Başkanı olması nedeniyle Sektör Kurulu Başkanlığı yerine Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına önerilen İsmail Gülle, yeterli oyu alarak Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu sonuçla TİM Başkanı İsmail Gülle adaylığın ilk etabı olan sektör kurulundan başarıyla geçti.”

Açıklamaya göre Gülle’nin yeniden TİM Başkanlığına aday olabilmek için önünde bir engel kalmadı. Ancak sektör kurulu seçimlerinde yaşanan bu belirsizliğin önümüzdeki günlerde nasıl giderileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

AHMET GÜLEÇ RESMEN ADAY OLDU

Bu arada, Haziran 2022’de gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığı seçimleri için ilk aday netleşti. TİM Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, TİM Başkanlığı için resmen aday olduğunu açıklayan ilk isim oldu.