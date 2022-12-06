TL'nin reel değerinde kısmi artış

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Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,17 puan artarak 55,65'e yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,17 puan artarak 55,65'e çıktı. Endeks, ekimde 55,48 düzeyinde bulunuyordu.



Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,62 puan azalarak 92,52'den 89,90'a geriledi.



Türk lirasının değeri, kasımda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 2,18 puan, Yİ-ÜFE bazında 17,62 puan arttı.