ARA
Bist 100
5188,2
3,65%
Bist 100
Dolar/TL
18,644
0,003%
Dolar/TL
Euro/TL
19,6786
0,2224%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0555
0,1965%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1072,38
-0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TL'nin reel değerinde kısmi artış

06 Aralık 2022 | 15:25
0
TL'nin reel değerinde kısmi artış
Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,17 puan artarak 55,65'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,17 puan artarak 55,65'e çıktı. Endeks, ekimde 55,48 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,62 puan azalarak 92,52'den 89,90'a geriledi.

Türk lirasının değeri, kasımda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 2,18 puan, Yİ-ÜFE bazında 17,62 puan arttı.
Etiketler
Manşet
0
  • ALTIN GRAM - TL 1072,38 -0,45%
  • ALTIN ONS 1789,04 -0,44%
  • BIST 100 5188,2 3,65%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,644 0,003%
  • EURO/TURK LIRASI 19,6786 0,2224%
  • EURO/USD 1,0555 0,1965%
  • INGILIZ STERLINI 1,22795 0,1803%
  • JAPON YENI 137,079 0,341%
  • KANADA DOLARI 1,36576 0,07327%
  • RUS RUBLESI 62,9919 -0,6437%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL