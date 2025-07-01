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TMSF'den FlashTV açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV'nin satıldığı iddiasının asılsız olduğunu, spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilebileceğini duyurdu.

01 Temmuz 2025 | 06:43
TMSF'den FlashTV açıklaması

TMSF'den yapılan açıklamada TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV'nin satışına ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
İlgili mevzuat çerçevesinde, TMSF'nin, bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki 'satış ilanları' takip edilmelidir. Flash Haber logosuyla haber yayıncılığı yapan televizyon kanalı için satış kararı verilirse internet sitemizde duyurusu yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Bugün 1 bedelli, 1 temettü var
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