TÖDEB, "konteyner kent" kurmak için bağış kampanyası başlattı

TÖDEB açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan kampanya kapsamında elde edilen nakdi desteklerin tümü, konteyner kentin kurulması ve afetzede halkın yararına tahsis edilmesi için kullanılacak.

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, tüm üye kuruluşları ve fintekleri kampanyayı destekleme çağrısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgetekin, ilgili kurumlarla gerekli protokollerin ivedilikle yapılarak sağlanan nakdi bağış desteğinin amaca yönelik kullanılmasının güvence altına alınacağını belirterek, "Gün, birlik ve beraberlik günü. Başta üye kuruluşlarımız olmak üzere herkesi bu kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz. Hepimizi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakın kaybı yaşayanlara