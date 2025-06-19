Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan inşa seferberliği kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 49 bin 56 konut için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

Kura çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, başvuruda bulunan adaylar büyük heyecanla süreci takip ediyor.

Deprem bölgesinde yürütülen konut çalışmalarında 250 bininci konutun teslimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla Kahramanmaraş’ta yapılacak.

TOKİ 49 BİN 56 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kilis, Sivas, Kayseri TOKİ kura çekilişi saat 14.30'da başlayacak.

TOKİ 49 BİN 56 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NASIL CANLI İZLENİR?

TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarının kura çekimi, AFAD’ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar kura sonuçlarını anlık olarak bu platformdan takip edebiliyor.

TOKİ 49 BİN 56 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 49 BİN 56 KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kura çekilişine ilişkin kesin sonuçların açıklanacağı saat netlik kazanmadı. TOKİ yetkilileri, sonuçların akşam saatlerinde ya da en geç ertesi gün açıklanmasının beklendiğini belirtti.