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  • TOKİ canlı kura çekimi: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman TOKİ 44 bin 36 konut kura çekilişi

TOKİ canlı kura çekimi: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman TOKİ 44 bin 36 konut kura çekilişi

TOKİ 49 bin 59 konut kura çekilişi için heyecan dorukta. Hatay, Malatya, Adıyaman TOKİ kura çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir? TOKİ 49 bin 56 konut Hatay, Malatya, Adıyaman TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

19 Haziran 2025 | 11:24
Son Güncellenme: 19 Haziran 2025 | 14:08
TOKİ canlı kura çekimi: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman TOKİ 44 bin 36 konut kura çekilişi

Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan inşa seferberliği kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 49 bin 56 konut için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

Kura çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, başvuruda bulunan adaylar büyük heyecanla süreci takip ediyor.

Deprem bölgesinde yürütülen konut çalışmalarında 250 bininci konutun teslimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla Kahramanmaraş’ta yapılacak.  

TOKİ 49 BİN 56 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kilis, Sivas, Kayseri TOKİ kura çekilişi saat 14.30'da başlayacak.

TOKİ 49 BİN 56 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NASIL CANLI İZLENİR?

TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarının kura çekimi, AFAD’ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar kura sonuçlarını anlık olarak bu platformdan takip edebiliyor.

TOKİ 49 BİN 56 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 49 BİN 56 KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kura çekilişine ilişkin kesin sonuçların açıklanacağı saat netlik kazanmadı. TOKİ yetkilileri, sonuçların akşam saatlerinde ya da en geç ertesi gün açıklanmasının beklendiğini belirtti.

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Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var
Bugün 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
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