TOKİ Muğla 2020 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Muğla isim listesi...

TOKİ Muğla 2020 kura sonuçları açıklandı mı? Gözler Muğla TOKİ isim listesinde…
TOKİ Muğla kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Muğla’da yaşayan ve ev sahibi olmak isteyenler TOKİ 100 Bin Konut Projesine başvuruları tamamlamıştı. Şimdi gözler kura çekilişine çevrildi. Bugün yapılan kura ile hak sahipleri belirleniyor. TOKİ kura sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek. TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı içeriğimizde yer alıyor…
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. 2+1 ve 3+1 daireler için TOKİ kura çekilişi, her il için ayrı bir tarihte yapılacak. İzmir kura çekilişlerinin ardından sıra Muğla kura çekilişinde. Bugün 500 konut için hak sahipleri belirleniyor.
TOKİ MUĞLA 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Muğla kura çekilişi bugün saat 10:00’da Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda çekiliyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı.
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Muğla 2020 kura sonuç isim listesi TOKİ internet sitesinden yayınlanacak. Aynı zamanda e-devlet girişi ile öğrenilecek.
TOKİ MUĞLA DİĞER KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?
MUĞLA İLİ SEYDİKEMER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA TARİHİ 22 Nisan 2020 Çarşamba
MUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ KURA TARİHİ 24 Nisan 2020 Cuma
MUĞLA MİLAS 2. ETAP 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA TARİHİ 24 Nisan 2020 Cuma.
TOKİ TARAFINDAN HER İLDE AYRI AYRI KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’deki 500 konut için de 20 Mart’ta yapılacak.
BAŞKENTTE İLK KURA ÇEKİLİŞİ 6 MART’TA
Ankara’da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan’daki 2 bin 300 konut için 6 Mart’ta olacak.
Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi’nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi’nin 30 Mart’ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
DİĞER KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.
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