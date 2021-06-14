Türkiye genelinde mayısta 59 bin 166 konut satışı gerçekleştirildi. Mayısta satılan konut sayısı nisana göre yüzde 38,28 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu.

Mayısta satılan konut sayısı nisana göre yüzde 38,28 azaldı. Nisanda 95 bin 863 konut satılmıştı.

İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 payla Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 7 konutla Ardahan, 11 konutla Hakkari ve 26 konutla Bayburt şeklinde sıralandı.

Yabancıya konut satışı ikiye katlandı

Yabancılara yapılan konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak 1776’ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde mayısta yabancılara 1776 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, mayısta yıllık bazda yüzde 106,5 artış kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, mayısta ilk sırayı 818 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili sırasıyla 341 konut satışıyla Antalya, 106 konut satışıyla Ankara, 80 konut satışıyla Mersin ve 75 konut satışıyla Sakarya izledi.

Mayısta Irak vatandaşları Türkiye’den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları azaldı

Mayısta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 azalış göstererek 10 bin 560’a geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20,9 payla ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Hakkari ve Şırnak’ta ipotekli konut satışı gerçekleşmezken, Ardahan’da 1 ipotekli konut satışı yapıldı.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları mayısta Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,8 artarak 48 bin 606 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 146 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,5 oldu. Ankara 4 bin 277 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 2 bin 560 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 18 bin 204’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u bin 156 konut satışı ile Ankara ve 858 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artış göstererek 40 bin 962 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 8 bin 203 konut satışı ve yüzde 20 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,2 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 4 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 2 bin 440 konut satışı ile İzmir izledi.

Ocak-mayıs dönemi

Ocak-mayıs döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalışla 418 bin 79 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ipotekli konut satışı yüzde 54,3 düşüşle 75 bin 290’a gerilerken, diğer satış türleri ise yüzde 27 artışla 342 bin 789’a çıktı.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalışla 127 bin 786’ya, ikinci el konut satışları yüzde 1,8 düşüşle 290 bin 293’e geriledi.