ARA
Bist 100
5389,21
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
18,6661
0,0869%
Dolar/TL
Euro/TL
19,8372
0,2976%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0628
0,2244%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1082,18
0,98%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tüketici güveni aralıkta geriledi

Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 75,6 oldu.

20 Aralık 2022 | 10:48
0
Tüketici güveni aralıkta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta, geçen aya göre yüzde 1,3 azaldı. Kasımda 76,6 olan endeks, bu ay 75,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasımda 58,3 iken aralıkta yüzde 1,5 düşüşle 57,4'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise kasımda 75,8 iken aralıkta yüzde 0,6 azalışla 75,4'e indi.

Kasımda 80,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4 değer kaybederek bu ay 77,3 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 91,9 iken aralıkta yüzde 0,7 artarak 92,6 olarak kayıtlara geçti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1082,18 0,98%
  • ALTIN ONS 1803,33 0,9%
  • BIST 100 5389,21 -0,05%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6661 0,0869%
  • EURO/TURK LIRASI 19,8372 0,2976%
  • EURO/USD 1,0628 0,2244%
  • INGILIZ STERLINI 1,21597 0,13217%
  • JAPON YENI 132,27 -3,461%
  • KANADA DOLARI 1,36337 -0,16695%
  • RUS RUBLESI 68,965 -0,5552%
Günün En Çok Okunanları
Kira sözleşmelerinde yeni dönem
Benzin ve motorine indirim geliyor
İsdemir, saat ücretli işe alım yapacak: Başvuru tarihi ve koşulları
Musk'ın 'CEO'luk görevimi bırakayım mı?' anketi sonuçlandı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL