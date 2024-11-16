ARA
DOLAR
34,45
0,34%
DOLAR
EURO
36,32
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
2837,04
0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
9389,62
-0,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Tüketicilere 'yüzde 80'e varan indirim' uyarısı: "Gerçekçi değil"

Tüketicilere 'yüzde 80'e varan indirim' uyarısı: "Gerçekçi değil"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kasım ayındaki indirim kampanyalarında tüketicilerin yanıltılabildiğini belirterek, "Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

16 Kasım 2024 | 12:03
Son Güncellenme: 16 Kasım 2024 | 12:48
Tüketicilere 'yüzde 80'e varan indirim' uyarısı: "Gerçekçi değil"

Palandöken, yaptığı açıklamayla bu ay birçok sektörde gerçekleştirilen indirim kampanyalarını değerlendirdi. Vatandaşların alışverişlerinde bu tür özel günlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "efsane kasım" nitelemesiyle gerçekleştirilen kampanyaların "efsane pazarlama taktiği" haline geldiğini bildirdi.

Palandöken, fiyatların önceden şişirilip ardından indirim yapılıyormuş gibi gösterilerek aldatıcı kampanyaların düzenlenebildiğine dikkati çekerek, "Fiyatlar iyi analiz edilmediği için, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor. Bu yüzden ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli. Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Firmaların yüzde 80'e varan indirimler yapmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Böylesine yüksek kar marjları gerçekçi değil. Yüzde 80-100 gibi indirim oranları sürdürülebilir bir kazanç modeli olamaz. Güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapılmasının sakıncalarına dikkat edilmeli. Fiyatlardaki anormalliklerin oturması, istikrar sağlanması ve vatandaşların bütçelerine uygun alışveriş yapmaları için bu tür aldatıcı kampanyaların önüne geçilmesi şart. Bu tür 'efsane günler' adı altında yapılan kampanyaların denetlenmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bakanlıklar, yerel yönetimler ve bu konuda tecrübeli, güvenilir kişilerin analizleriyle fiyatların kontrol edilmesi şart."

İlgili Haberler
Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 1.2 milyon abone etkilenecek
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 1.2 milyon abone etkilenecek
9 yaşında duyduğu anlaşıldı... İşaret diline 230 yeni kelime kazandırdı
9 yaşında duyduğu anlaşıldı... İşaret diline 230 yeni kelime kazandırdı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
0
  • ALTIN GRAM - TL 2837,04 0,11%
  • ALTIN ONS 2561,79 -0,22%
  • BIST 100 9389,62 -0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,289 -1,287%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40888 0,21339%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100 0,4167%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,4515 0,3397%
  • EURO/DOLAR 1,0533 0,1198%
  • EURO/TURK LIRASI 36,323 0,2657%
  • STERLIN/DOLAR 1,26066 -0,40489%
Borsa Haberleri
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
GERİ
İLERİ
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL