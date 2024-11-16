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Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti

Son 10 yılda BİST-Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST-100’e kıyasla daha yüksek getiri sağlarken, bu endeksteki 80 şirketin 62’si yılbaşından bu yana pozitif getiri elde etti. 32 şirket ise hem BİST-100’ün hem de BİST-Sürdürülebilirlik Endeksi’nin üzerinde performansla öne çıktı.

16 Kasım 2024 | 12:46
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti

Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul (BİST) şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla BİST’te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı sürdürülebilirlik endeksleri bulunuyor.

‘XUSRD’ koduyla 4 Kasım 2014’ten bu yana hesaplanan BİST-Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST’te işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki performanslarını değerlendirerek sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğunu analiz ediyor ve yatırımcılara bu alanda öne çıkan şirketler hakkında bilgi sağlıyor. 21 Kasım 2022’den bu yana ‘XSD25’ koduyla yayınlanan BİST-Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ise sürdürülebilirlik notu en yüksek olan ve işlem hacmi ile piyasa değeri bakımından öne çıkan 25 şirketten oluşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
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Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
GERİ
İLERİ
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