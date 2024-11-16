Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti

Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul (BİST) şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla BİST’te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı sürdürülebilirlik endeksleri bulunuyor.

‘XUSRD’ koduyla 4 Kasım 2014’ten bu yana hesaplanan BİST-Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST’te işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki performanslarını değerlendirerek sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğunu analiz ediyor ve yatırımcılara bu alanda öne çıkan şirketler hakkında bilgi sağlıyor. 21 Kasım 2022’den bu yana ‘XSD25’ koduyla yayınlanan BİST-Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ise sürdürülebilirlik notu en yüksek olan ve işlem hacmi ile piyasa değeri bakımından öne çıkan 25 şirketten oluşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.