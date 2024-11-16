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Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket (16 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,23 kazançla tamamladı. İşte son hafta en çok artan, azalan ve en değerli 3 şirket...

16 Kasım 2024 | 11:23
Son Güncellenme: 16 Kasım 2024 | 11:25
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket (16 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,23 değer kazanarak 9.389,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,22 yükselerek 10.809,12 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 9.247,15 puan, Sanayi Endeksi 0,68 artışla 12.471,46 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,90 yükselişle 13.339,73 puan oldu.

 

 

 

1 EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,54 ile Girişim Elektrik Sanayi oldu. Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 15,25 ile Tekfen Holding, yüzde 13,24 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi

2 EN ÇOK AZALAN 3 HİSSE

EN ÇOK AZALAN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,81 ile Adel Kalemcilik, yüzde 10,91 ile Karsan Otomotiv, yüzde 7,84 ile Ülker Bisküvi olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 474 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
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