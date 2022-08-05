Türkiye turizmde turist sayısında pandemi sonrası eski parlak günlerine geri döndü. 2019 yılı rakamlarını bu yıl yakalayan sektör, her şey yolunda giderse 2023’te daha iyi bir yıl geçirmeyi hedefliyor. Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, turizm sektörünün bu yıl 2019 ruhunu yakaladığına dikkat çekerek, bu yıl pazar çeşitlenmesine gidilerek 40’ın üzerinde ülkeden turist ağırlandığını vurguladı.

Turizminin başkenti Antalya, pandemi sonrası en parlak dönemini yaşarken daha turizm sezonu bitmeden 2019 yılı rakamlarının yakalandığı sinyalleri geldi. Özellikle en çok tercih edilen bölgelerden Belek bölgesi, bu yıl 2019 yılındaki rakamları yakalarken tesislerin büyük bir kısmı Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 100’lere varan doluluklara ulaştı.

Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia De Luxe Resort Spa Otelleri ile Azure Villaları, Cornelia Golf Club, Cornelia Sport Club, NEST Uluslar arası Kongre ve Fuar Merkezi’nden oluşan Cornelia Grubu, Antalya ve Belek bölgesinde turizm sezonunun dinamikleri ve son gelişmeler konusunda bilgi verdi.

Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, turizm sektörünün bu yıl 2019 ruhunu yakaladığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin, özellikle Antalya ve Belek bölgesinin, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıları şimdi bir Turizm başarısına çevirme zamanı” dedi.

2022 yılının, 2019’a yaklaşan çok parlak bir yıl olacak gibi göründüğünü belirten Zafer Alkaya, “Rakamlarımız turist sayısı anlamında tatmin edici. Dolayısıyla, 2023’e pazar paylarımızı arttırmış, yeni pazarlara ulaşmış bir yıl olarak bakıyoruz. Bu yıl, daha önce hiç ağırlamadığımız yepyeni ülkelerden misafir ağırlıyoruz. Cornelia Otelleri olarak geçen yıl 54 ülkeden misafir ağırlamıştık, bu yıl 66 ülkeye ulaştık” diye konuştu.

PARLAK YILLARA GERİ DÖNÜLDÜ

Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya; “Antalya en parlak yıllarını 2014 ve 2019 yıllarında yaşadı. 2015’te, Rusya’da ki ekonomik kriz nedeniyle beklentinin altında bir dönem yaşandı. Üç Ana Pazarımız vardı; Rusya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkeleri ve golf pazarıyla birlikte İngiltere eklendi. Önemli ölçüde İngiliz turist almaya başladık. Ve bizden her ne olursa olsun, hiçbir koşulda vazgeçmeyen Ukrayna dördüncü sıradaydı ama bu yıl çok gelmek istemelerine rağmen Ukrayna bu özel durumdan dolayı bu yıl gelemedi, Ukrayna pazarı minimuma indi. Diğer pazarlarda 2022’de toparlanma başladı ve çok güzel rakamlara ulaşmaya başladık” dedi.

VİLLALAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Daha izole olduğu için Azure Villaları, Suitler, Villa tipi odalar ve Göl evlerine ilginin şu anda çok fazla olduğunu söyleyen Alkaya, “Rusya, Kazakistan, Türki Cumhuriyetleri gibi ülkeler başta olmak üzere Villa ve suitlere rezervasyon çok iyi gidiyor. İç pazarda, önceden bu kadar fazla talep almazdık, standart odalar daha fazla tercih edilirdi ama iç pazarda da çok yoğun villa ve suit rezervasyonu geliyor” dedi.

DÜNYAYA KENDİMİZİ ANLATMA ZAMANI

Gerek Cornelia Otelleri olarak gerekse Belek bölgesindeki tesislerin misafirlere kendilerini özel hissedecekleri, dünyada başka ülkede bulamayacakları tatil hizmeti sunduklarına dikkat çeken Alkaya, şöyle devam etti:

“Şimdi, bunu dünyaya, özellikle Avrupa’ya anlatma zamanı. Biz bir kere her şey dahil sistemi mükemmel şekilde oturttuk. En önemli eksende lüks villalarımız var. İnsanların kusursuz hizmet alacakları bir sistemi kurduk. Kaliteden hiç ödün vermeden, kaliteyi hiç aksatmadan güvenli bir tatil için Cornelia grubu olarak hem bizim hem de tüm Antalya ve Belek bölgesinin lüks turizm için atılmış adımları var.”

Antalya’nın dünya turizm pazarı düşünüldüğünde dünyanın en iyi hizmetini veren bir Turizm destinasyonu olduğunu söyleyen Alkaya, “Biz çok iyi bir turizm ülkesiyiz. Ürün ve hizmet kalitesinde ulaştığımız nokta ile bunu tescil ettik. Özellikle de turizmin başkenti Antalya bir taraftan “FİYAT/HİZMET” performansında son yıllarda nitelikli turizm yapabilmenin yollarını da aramayı sürdürüyor. Bunun için ise İspanya örneğinde olduğu üzere yapmamız gereken şeyler bellidir. Rakipler kişi başı 1200 dolara ulaşmışken hizmet kalitesi çok daha iyi olan Türk turizminin “Doğru Fiyatı” bulması şart. Söylediğimiz gibi verdiğimiz hizmet kalitesi ile fiyat dengemizi korumamız gerekiyor” dedi.

Şu anda Antalya ve Belek bölgesindeki en önemli sorunun turist sayısı değil fiyat olduğuna dikkat çeken Alkaya, “Çok yüksek fiyatlardan satalım demiyoruz, en doğru fiyatlarla satalım istiyoruz. İspanya, Yunanistan, Portekiz’den çok daha iyi bir hizmet kalitesine sahibiz. Turizmde ülkemizin hak ettiği sonuçlara ancak bu anlayışla ulaşabiliriz” diye konuştu.

RUSYA – UKRAYNA KRİZİ OLMASAYDI, BU YIL ANTALYA’DA TARİHİ REKOR KIRILABİLİRDİ

Rus uçuşlarının açılmasıyla Rusya pazarının açıldığını anlatan Zafer Alkaya; “Haziran 2022 Rus pazarı hemen kendini gösterdi. Rus uçakları arka arkaya Antalya’ya inmeye başladı. Günde 19-20 bin arası Rus turist Antalya Havalimanına iniyor. Bunlar önemli rakamlar. Tabii, sadece Rus pazarı Antalya ve Belek bölgesi için yeterli olmuyor. Beraberinde, Ukrayna ve İngiltere pazarının da bu yıl aynı iyi performansı göstermesi gerekiyordu fakat Rusya – Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’dan beklediğimiz turist sayısı azalırken, Ukrayna minimuma indi. Rus turistler, şu anda Türkiye dışında bir ülkeye seyahat edemedikleri için tek destinasyon olarak en fazla Antalya’ya gelmeye başladılar” dedi.

Zafer Alkaya, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarı hakkında şunları söyledi:

“Almanya, uzunca bir süredir birinciliği Ruslara kaptırmıştı ama 2022 yılında Almanya önemli ölçüde ekonomik tesislerin olduğu bölgeleri tercih ederek turist sayısında Rusların önüne geçti ve birinciliğe yerleşti.”

BULGARİSTAN, ROMANYA, SLOVENYA, HIRVATİSTAN, SIRBİSTAN BU YIL YÜKSELEN YILDIZ

Antalya ve Belek bölgesinde turizmin hareketlenmeye başladığını açıklayan Zafer Alkaya, pazarlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Bir diğer sadık pazarımız Doğu Avrupa pazarı. Onlar da asla Türkiye’den vazgeçmediler. Belek’de Rusya hala birinci sırada. Cornelia grubu olarak Temmuz ayında en fazla Rusya’dan gelen turistleri ağırladık. İkinci sırada bayramdan dolayı Türkiye, onu takiben İngiltere, Kazakistan, Romanya’yı sayabiliriz. Sırbistan, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan, buralardan turist akışı sürdü ülkemize. Bu anlamda, Doğu Avrupa Pazarı da önemli bir turizm geliri elde etmemize sebep oldu. Bir yükselen değer de Bulgaristan. Bulgaristan’dan da son zamanlarda önemli ölçüde turist almaya başladık. Yine, BDT ülkeleri olarak adlandırdığımız Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri gibi ülkeler de önemli bir akış içerisinde. Özellikle, Kazakistan bayağı önemli grupları Antalya’ya yönlendirdiler. Hatırı sayılır Kazak turisti de şu anda Antalya’da ağırlıyoruz. Tabii, hedeflere ulaşmak için tüm pazarlarımızın açılması gerekiyor.”