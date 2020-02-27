Türk şirketlerine kapılarını açıyor - Ekonomist

Türk şirketlerine kapılarını açıyor
Japonya, 4,8 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın üçüncü büyük ekonomisi konumunda. 127 milyonluk nüfusa sahip ülkede işsizlik yüzde 2,8 gibi çok düşük bir seviyede.
Ancak yaşlanan nüfus nedeniyle rekabetçiliği azalan Japon ekonomisi, yeniden dinamik bir ekonomi olabilmek için yollar arıyor.
Kendi bölgesinde güçlü olan ülkelerle yakınlaşan Japonya, Türkiye ile de hem ticari hem de teknolojik işbirliklerini artırmak istiyor.
Bu kapsamda özellikle ileri teknoloji üzerine yoğunlaşan Türk şirketler için hazırlanan eğitim programları ile yapay zeka, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi alanlarda karşılıklı etkileşimin önü açılıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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