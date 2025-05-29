Türkiye’de geçen yıl katlanarak büyüyen ve 2024’ü 4,6 trilyon TL büyüklük ile tamamlayan yatırım fonları piyasası, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Pusula Portföy Genel Müdür Vekili Ayşe Seher Aydın, özel portöy yönetimi, yatırım ortaklığı, emeklilik yatırım fonu ve yatırım fonları ile birlikte portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetiminin Nisan sonu itibarı ile 7,6 milyar TL’nin üzerine çıktığına işaret ederek, “Halen sektör büyüklüğümüzün GSYH’ye oranın yüzde 18-20’erde. Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 110-120’lerde olduğu düşünüldüğünde gidecek çok yol olması aslında fırsatları da barındırıyor” dedi.

Yatırım fonları piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Ayşe Seher Aydın, Pusula Portföy’ün 2023 yılı sonuna doğru kurulduğuna işaret ederek, “2024 yılını doğum ve ilk adımlarını gerçekleştirdiğimiz bir yıl olarak tamamladık diyebilirim. Mevcut durumda 12 fonumuz ve yeni kurulmuş 3+1 GSYF ile 16 fonumuz ile yatırımcılarımıza hizmet vermekteyiz. Bunlardan 4 tanesi TEFAS’ a açık 12 tanesi TEFAS’a kapalı fon. Şu an için fon büyüklüğümüz 9,5 milyar TL civarında. Yılsonunda hedefimiz bu rakamı 20 milyar TL’ye çıkarmak. Bu rakama ulaşacak gibi görünüyoruz. İki yıl içinde 100 milyarlık bir fon büyüklüğüne ulaşma hedefimiz var. Sektörde de ilk 10 şirket içinde olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

YENİ ŞİRKETLER GELİYOR

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre Nisan 2025 itibarıyla sektörde hizmet veren portföy yönetim şirketlerinin sayısı 71’e ulaştığına işaret eden Aydın şunları söyledi:

“Bunlardan 60’ı aktif olarak piyasada. Ancak SPK’da izin bekleyen 40-60 şirket olduğunu biliyoruz. Türkiye’de yatırım fonu piyasası son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. 2024 yılı itibarıyla yatırım fonu büyüklüğü bir önceki yıla göre çok dikkat çekici bir şekilde artarak 4,6 trilyon TL seviyesine ulaştı, yatırımcı sayısı ise 5,4 milyon kişiyi buldu. Bu artış, yatırımcıların alternatif varlık sınıflarına yönelmesiyle mümkün oldu. 2025 yılının ilk dört aylık verileri de bir miktar yavaşlama olsa da sektörde büyüme trendinin devam ettiğini gösteriyor. Özel portöy yönetimi, yatırım ortaklığı, emeklilik yatırım fonu ve yatırım fonları ile birlikte portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetimi 7,6 trilyon TL’nin üzerine çıkıyor. Yılsonunda bu rakamın 12 trilyon TL’yi bulması muhtemel.”

“DERİNLEŞME VE ÇEŞİTLENME AÇISINDAN GENİŞ BİR ALAN VAR”

Türkiye yatırım fonları piyasası, hâlâ yüksek bir büyüme potansiyeli taşıdığını kaydeden Aydın, “Yani önümüzde hem derinleşme hem de çeşitlenme açısından geniş bir alan var. Türkiye hâlâ genç, dijitalleşmeye açık ve yatırım yapma iştahı olan bir nüfusa sahip. Finansal teknolojilerin yaygınlaşması, mobil platformlar üzerinden yatırım yapmanın kolaylaşması, bireysel yatırımcıyı daha etkin hale getirdi. Artık yatırımcı sadece büyük şehirlerdeki kurumsal yatırımcılardan ibaret değil; Anadolu’nun dört bir yanındaki gençler de yatırım kararları alıyor ve bu pazarı dönüştürüyor diye düşünüyorum. Hem küresel hem Avrupa ölçeğinde Türkiye portföy yönetim sektörünün daha gidecek çok yolu bulunmakta. İlk hedefimiz olarak sektör büyüklüğünün bu noktada Türkiye GSYH’sinin yarısına ulaşacak kadar bir büyüme gerçekleştirmesi, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezine dönüşmesi olmalı. Halen sektör büyüklüğümüzün GSYH’ye oranın yüzde 18-20’erde olduğu düşünülürse gidecek çok yol olması aslında fırsatları da barındırıyor diyebilirim. Çünkü Avrupa’da bu oranlar yüzde 110-120’lere kadar çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“FON OKURYAZARLIĞI ÖNEMLİ”

Türkiye’de fon piyasasının, doğru politikalar ve yatırımcı bilinciyle birlikte önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir hacme ulaşacağını dile getiren Aydın şunları kaydetti:

“Bu potansiyelin olduğunu biz son yıllarda zaten gördük. Ancak sektörün gelişimi için yatırımcı güveninin sağlanması ve finansal okuryazarlığın artırılması kritik öneme sahip. Eğer bu adımlar atılırsa, fon piyasası yalnızca kurumsal yatırımcıların değil, bireysel yatırımcıların da vazgeçilmez bir birikim aracı haline gelebilir. Türkiye’de fon piyasasının daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için finansal okuryazarlık çalışmalarının yaygınlaştırılmasını değerli buluyorum. Özellikle genç yatırımcıların doğru yönlendirilmesi, uzun vadede piyasanın sağlıklı büyümesine katkı sağlayacaktır. Biz sosyal medyada fon okuryazarlığını artırmak üzere özel videolar hazırlayarak bu alana katkı yapmaya çalışıyoruz.”