Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’dan en çok etkilenen sektörlerden olan turizm ve eğlence endüstrilerinde kısmi toparlanma başladı.

Mastercard, Recovery Insights: Travel Check-In raporu ile turizm ve eğlence sektörlerindeki toparlanmayı mercek altına alıyor. Havacılık, konaklama gibi sektörlerin yanı sıra restoran, kafe gibi yerlerde yapılan harcamaları da kapsayan rapora göre Avrupa bölgesel seyahatlerin sağladığı avantaj nedeniyle ipi göğüsledi.

Özellikle Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC) ülkelerinde olduğu gibi geniş coğrafya ve kalabalık nüfusa sahip bazı ülkelerde ise toparlanma iç hat uçuşlarından geldi. Çin ve Rusya’nın havacılık sektöründe toparlanmada küresel uçuşlar önemli rol oynarken, Brezilya ve Hindistan’da ise bölgesel uçuşlar etkili oldu.

Çin ve Rusya havacılığın hızlı toparlandığı ülkeler olarak dikkat çekerken, Hindistan ve Brezilya sekizinci ve dokuzuncu sıraya yerleşti.

Türkiye ise yine geniş coğrafyasından kaynaklı iç hatlar ve özellikle Avrupa’dan yapılan uçuşların da etkisiyle havacılıkta en hızlı toparlanma yaşanan beşinci ülke oldu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 2020 yılının başında ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan COVID-19 salgını, seyahat yasağı, fiziksel izolasyon ve karantina gibi uygulamalar nedeniyle turizm ve eğlence sektörünü de önemli derecede etkiledi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) verilerine göre yılın ilk 7 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı yüzde 65 düşerken, dünya çapında turizmden elde edilen gelirler de 460 milyar dolar azaldı.