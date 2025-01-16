Türkiye-Hollanda: Hangi sektörlerde fırsatlar var?

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ve Hollandalı şirketlerle görüşmeler yapan Klever, AA muhabirinin Türkiye-Hollanda ticari ilişkilerine dair sorularını yanıtladı.

Hollanda ve Türkiye'nin güçlü ekonomik bağlarının olduğunu vurgulayan Klever, "Hollanda, Türkiye'deki en önemli doğrudan yabancı yatırımcıdır. Türkiye'de 3 bin Hollandalı şirket var. Aynı şekilde, Hollanda'da 1500 Türk şirketimiz var. Dolayısıyla güçlü bir ticari ilişkimiz var. Bu konuyu Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ile de görüştüm ve bu ticari ilişkiyi geliştirmeyi önemsiyoruz." diye konuştu.

Klever, Bolat ile görüşmesinde ticari ilişkileri, zorlukları ve fırsatları ele aldıklarını belirterek, "İnşaat, lojistik ve imalat alanlarında pek çok fırsatımız var. Türkiye imalat sanayisini dijitalleştirmek istiyor ve Hollandalılar bu konuda çok iyi. Dolayısıyla, birlikte çalışmak için önemli bir fırsat var. Bu konuda pek çok görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat ile ticaretin farklı alanlarında yeni girişimler belirlediklerini kaydeden Klever, bu görüşmelere devam edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

- "Son 5 yılda Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan ihracat iki katına çıktı"

Klever, iki ülke arasında yıllık ticaret görüşmeleri gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bunu zaten beş yıldır yapıyoruz. Son 5 yılda Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan ihracat iki katına çıktı. Türkiye'den Hollanda'ya yapılan ithalat da yüzde 50 arttı." değerlendirmesini yaptı.

Bu ticaret görüşmesini devam ettirmek istediklerini aktaran Klever, Bakan Bolat'ı Hollanda'ya davet ettiğini, Bolat'ın gelecek yıl Hollanda'yı ziyaret edeceğini söyledi.

- "Ticaretinizde size yardımcı olmak istiyoruz"

Klever, Türk ve Hollandalı şirket yetkilileriyle yaptıkları toplantıda nelerin ele alındığına ilişkin soruya, "Benim ve Sayın Bolat'tın bu şirketlere verdiği mesaj şuydu, 'Ticaretinizde size yardımcı olmak istiyoruz.' 17 Hollandalı şirket vardı. Ayrıca çok sayıda Türk şirketi de vardı ve bizimle karşılaştıkları sorunları, zorlukları ve fırsatları tartıştılar. Dolayısıyla tüm bu CEO'larla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik." yanıtını verdi.

Toplantıya lojistik, enerji, imalat, danışmanlık ve bankacılık sektörlerinden şirketlerin katıldığını aktaran Klever, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin oldukça çeşitlilik gösterdiğini söyledi.

HANGİ ALANLARDA FIRSATLAR VAR?

Klever, Türk ve Hollandalı şirket yetkilileriyle birlikte çalışabilecekleri alanları konuştuklarını ve fırsatları değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasındaki coğrafi konumu çok önemli. Ayrıca Türkiye'de imalat sanayi güçlü. Bu da Avrupa'nın üretimi Asya'dan Türkiye'ye getirerek, Avrupa'ya daha yakınlaştıracağı anlamına geliyor. Dolayısıyla pek çok fırsat var. İnşaat alanında da fırsatlar var." şeklinde konuştu.

Türkiye ile ticaret önceliklerinin ne olduğunun sorulması üzerine Klever, "Çok iyi bir ilişkimiz var, bu ilişkiyi korumak ve daha fazla alanda işbirliği yapmak istiyorum." dedi.

Klever, Türkiye'nin özellikle inşaat alanındaki tecrübesine dikkati çekerek, "Türkiye ve Hollanda bu konuda iyi. Dolayısıyla bu konuda birlikte çalışabiliriz. Aynı zamanda imalat sanayinin dijitalleşmesi gibi, Türkiye buna çok odaklanıyor. Hollandalı şirketler de bu konuda çok iyi. Dolayısıyla işbirliğimizi geliştirmek için pek çok fırsat var." değerlendirmesini yaptı.

- "Suriye'nin yeniden inşası konusunu kısaca görüştük"

Ticaret Bakanı ile görüşmesinde Türkiye ve Hollanda'nın, Suriye'deki işbirliği konusunun ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine Klever, "(Bakan Bolat ile) Suriye'nin yeniden inşası konusunu kısaca görüştük. Yapılması gereken çok şey var ama henüz başlangıç aşamasında. Ancak elbette birlikte çalışabileceğimiz ve Suriye'ye yardım edebileceğimiz fırsatlar da var." dedi.