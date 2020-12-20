Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.” açıklamasında bulundu.

Koronavirüsün mutasyonu sonrası alınan kararı açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere’de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır” mesajını paylaştı.

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020

YOLCULARA TEST YAPILACAK *

Bakan Koca bir sonraki tweetinde ise “İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir” dedi

THY: YOLCULARIMIZ MAĞDUR EDİLMEYECEK *

Koronavirüsün yeni mutasyonuna yönelik önlemler kapsamında 4 ülkeden uçuşların geçici olarak durdurulmasının ardından THY’den açıklama geldi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Sevgili Yolcularımız; Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika’dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir” dedi.

SİVİL HAVACILIK: İKİNCİ BİR DEĞERLENDİRİLMEYE KADAR DURDURULDU *

Konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün twitter hesabından paylaşılan mesajda ise “Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur” denildi.