İngiltere’nin koronavirüsün yeni türü nedeniyle vaka sayılarının bazı bölgelerde arttığı yönündeki açıklamasının ardından gözler ülkeye çevrildi. Peki, koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında neler biliniyor? DSÖ ne diyor?

Hollanda, İngiltere’de yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021’e kadar durdurdu. Açıklamada, “Önümüzdeki birkaç gün içinde diğer AB ülkeleri ile Hollanda, virüsün yeni türünün İngiltere’den getirilmesi riskini azaltmak için alınacak önlemlerin kapsamını görüşecek.” ifadesi kullanıldı.

İngiltere’nin güneydoğusunda bulunan “Kovid-19’un daha hızlı yayılan yeni türü” ile benzer özellikler gösteren bir vakanın, aralıkta ülkede görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği, kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatlerle ilgili ek kısıtlamaların düşünüldüğü kaydedildi.

Yasak, dün, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanının ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün twitter hesabından paylaşılan mesajda, DSÖ’nün konuya ilişkin İngiliz yetkililerle temas halinde olduğu duyuruldu. Açıklamada İngiltere’nin mutasyonla ilgili çalışmalar konusunda bilgi paylaşımı yaptığı ve DSÖ’nün “bu virüs mutasyonunun özellikleri ve etkileri konusunda daha çok şey öğrendikçe, üye ülkeler ve halkla paylaşacağı” ifade edildi.

We’re in close contact with UK 🇬🇧 officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020