İngiltere’nin koronavirüsün yeni türü nedeniyle vaka sayılarının bazı bölgelerde arttığı yönündeki açıklamasının ardından gözler ülkeye çevrildi. Peki, koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında neler biliniyor? DSÖ ne diyor?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından yapılan açıklamalara göre koronavirüsün yeni türü yüzde 70 daha hızlı yayılıyor.

Bu yeni türün daha ölümcül olduğu yönünde bir bilgi yok.

Aşıların bu yeni türe karşı daha az etkili olabileceğine dair bir veri bulunmuyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’deki yeni ve daha sıkı kısıtlamaların bir süre daha geçerli olabileceğini söylüyor. Aşının önemine vurgu yapan Hancock, “İnsanları güvende tutmak için bu aşıyı yaptırmalıyız. Bu yeni varyantın ne kadar hızlı yayıldığı göz önüne alındığında, aşıyı uygulamaya koyana kadar kontrol altında tutmak zor olacak” diyor.

HOLLANDA İNGİLTERE’YE UÇUŞLARI DURDURDU *

Hollanda, İngiltere’de yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021’e kadar durdurdu. Açıklamada, “Önümüzdeki birkaç gün içinde diğer AB ülkeleri ile Hollanda, virüsün yeni türünün İngiltere’den getirilmesi riskini azaltmak için alınacak önlemlerin kapsamını görüşecek.” ifadesi kullanıldı.

İngiltere’nin güneydoğusunda bulunan “Kovid-19’un daha hızlı yayılan yeni türü” ile benzer özellikler gösteren bir vakanın, aralıkta ülkede görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği, kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatlerle ilgili ek kısıtlamaların düşünüldüğü kaydedildi.

Yasak, dün, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanının ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından geldi.

DSÖ YENİ MUTASYON İÇİN NE DİYOR? *

Dünya Sağlık Örgütü’nün twitter hesabından paylaşılan mesajda, DSÖ’nün konuya ilişkin İngiliz yetkililerle temas halinde olduğu duyuruldu. Açıklamada İngiltere’nin mutasyonla ilgili çalışmalar konusunda bilgi paylaşımı yaptığı ve DSÖ’nün “bu virüs mutasyonunun özellikleri ve etkileri konusunda daha çok şey öğrendikçe, üye ülkeler ve halkla paylaşacağı” ifade edildi.

We’re in close contact with UK 🇬🇧 officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

DSÖ DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ? *

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan daha önce yaptığı açıklamada, “İngiltere’de 1000 kişide bildirilen bu genetik varyantın farkındayız. Kovid19’un pek çok varyantını gördük. Bu virüs, zamanla gelişiyor ve değişiyor” demişti. DSÖ’nün Kovid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise “Şimdiye kadar bu varyantın farklı davrandığına dair bir kanıt yok ama elbette, bunu doğru bir şekilde değerlendirmek için temkinli davranıyoruz” demişti.

Kerkhove, uzmanların, Kovid-19’un tüm türlerinde olduğu gibi, yeni tespit edilen türde de nötralize edici antikorların gelişiminde herhangi bir değişiklik olup olmadığına baktığını aktarmıştı.

BİLİM İNSANLARI NE DİYOR? *

Popular Science Türkiye‘nin aktardığı habere göre İngiltere Sağlık Bakanlığı Sekreteri Matt Hancock bu yeni suşun daha ölümcül olduğunu veya aşılara dirençli olduğunu akla getiren hiçbir bulgu olmadığını fakat daha bulaşıcı olabileceğini söylemişti.

Fakat bilim insanları, Hancock’un bahsettiği koronavirüs çeşidi hakkında daha fazla şey öğrenilene kadar sakin olunması çağrısı yapıyor.

Haberin bir bölümü şöyle: “Tüm virüsler gibi koronavirüs de zamanla mutasyon geçiriyor. Bu yüzden bilim insanları, salgının başlangıcından beri düzenli olarak koronavirüs numunesi topluyor ve virüsün nasıl değiştiğini takip ediyor.

Birmingham Üniversitesi’nde genombilim profesörü olan Alan McNally’e göre İngiltere genelindeki test laboratuvarları, bu yeni virüsü son birkaç haftada “toplamış”. “Bu suşa karşı sakin ve mantıklı bir bakış açısını sürdürmek önem taşıyor. McNally, “Çünkü bu durum, normal bir virüs evrimi. Zamanla yeni çeşitlerin gelip gitmesini ve ortaya çıkmasını bekliyoruz” diyor. Habere göre söz konusu çeşitte, virüsün N501Y ismini taşıyan diken proteinindeki bir mutasyon yer alıyor. Koronavirüs, hücrelerimizi işgal ederken bu dikeni kullanıyor. Bu yüzden, virüsün vücutlarımıza bulaşmasını kolaylaştırabilecek bir değişimin meydana gelmesi muhtemel”